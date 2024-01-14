紐約市住房成本10年上漲68% 全美最高

紐約市住房成本在過去十年飆升68%，增速在全美居首位。(記者張心／攝影)

紐約州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)本周發布最新報告，顯示紐約市 住房成本在過去十年飆升68%，增速在全美居首位；高房價也導致全市四分之一租客拖欠租金 ，人數超過全美平均水平。

州主計長辦公室統計顯示，2012年至2022年間，紐約市五大區及周邊長島納蘇郡(Nassau County)、薩福克郡(Suffolk County)、上州威徹斯特郡(Westchester County)和洛克蘭郡(Rockland County)的每戶家庭，在租金、房貸、財產稅等住房支出上，從1萬8000元漲至3萬300元，漲幅高達68%，遠超全美其他主要城市。

狄納波利還指出，上述地區的紐約客，所賺薪資的40%都花在了住房上，比全美的平均指數34%高出不少。在紐約社區服務協會(Community Service Society)月前的統計中，三分之一的市民至少將一半的收入用於租房，約55％的市民將三分之一的收入用於租房。

統計顯示，住房成本的急遽攀升，導致超過一半的紐約家庭被評定為「租金負擔過重」(Rent Burdened)。這意味著，他們必須拿出收入的30%到住房上。而隨著通貨膨脹的加劇，這也使租金拖欠問題變得更加普遍。狄納波利表示，2021年6月，全市有四分之一租客無法按時繳納租金，比例遠超全美的平均值15%；2023年10月，依舊有18%的租客拖欠租金，依舊高出全美的平均值12%。

「房價居高不下不僅影響低收入群體，也對普通工薪家庭、中產階級等帶來壓力。」狄納波利表示，雖然州府和市府民代已經意識到這一問題，但解決的速度應該加快，否則會有更多人流落街頭，使遊民 現象變得更加普遍。

市副主計長詹恩(Rahul Jain)也贊同，他說全市去年執行了1萬2000次「驅逐令」，搬出的居民幾乎沒有住房選擇，只能淪為街頭遊民或入住遊民所，「目前紐約市的房價，哪怕是中等收入人群，也很難找到可負擔的住所。」