康尼島F車事故 MTA：軌道異常導致

F線列車10日中午在布碌崙康尼島一處高架軌道上脫軌，大都會運輸署(MTA)近日表示，經檢查為軌道異常導致。(MTA提供)

F線列車日前在布碌崙 (布魯克林)康尼島 一處高架軌道上脫軌，大都會運輸署(MTA)近日表示，經檢查為軌道異常導致，事故列車幾周前剛通過維修，車輛本身不存在任何問題。

「我們研究了所有可能造成脫軌的因素，包括開關、信號、設備和軌道。最終發現，軌道異常是罪魁禍首。」MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)指出，因為出事的F線列車車型較新，裝有「事件記錄器」，類似飛機的「黑盒子」，所以可以直接提供事故信息，展示究竟是哪個環節出了故障，「而且事故車輛幾周前也剛通過當局檢修，沒有發現任何問題。」

該起脫軌事件發生在10日中午12時20分許，一輛曼哈頓方向的F線列車，直接從布碌崙西8街和Neptune大道地鐵站 之間的高架衝出，導致車廂內37名乘客和工作人員感受到劇烈晃動，幸好事發後營救及時，現場無人傷亡。

利博認為，這絕對是「一次性事故」，脫軌問題在紐約市很少見。「根據交通數據，每300萬至1000萬次列車運行，才會發生一次脫軌事故，所以地鐵是非常安全的出行方式。」

但他的話似乎難以令市民信服。就在本月4日，曼哈頓上西區一輛載著300名乘客的1號線列車，因同另一輛停運列車發生追尾，導致兩輛列車全部脫軌，造成20多人受傷。不久前的2023年12月20日，一輛N線列車同樣在布碌崙康尼島車場部分脫軌，此列車當時並未投入正式運行。

目前，國家運輸安全委員會(NTSB)已經啟動對1號線列車脫軌原因的調查，但尚未表示是否會對康尼島F線列車脫軌進行研究。NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)透露，未來將對紐約市整體的地鐵系統進行分析，包括對管理和監督部門的審查，「因為1號線脫軌大概率是人為因素」。