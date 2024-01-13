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歹徒透過編程製新鑰匙 汽車失竊增

記者邢易霖 / 紐約報導
蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)
蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

根據統計，紐約市汽車盜竊案正迅速增加，市警汽車犯罪部門(NYPD Auto Crime Division)巡官(Lieutenant)蓋勒格(Daniel Gallagher)12日在皇后區法拉盛介紹，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車，包括本田CR-V、謳歌(Acura)以及部分道奇(Dodge)車型，由於系統容易被駭，成為被盜目標。

蓋勒格在會上介紹了關於竊車犯罪的手法、偏好的車型，以及民眾如何採取措施來保護自己免受侵害，避免財產損失；他表示，竊賊通常會用鈍器頂住車門把手，把車門打開，這樣能夠在不觸發汽車警報器的情況下進入車內，並在5分鐘內製作好新鑰匙，盜車離開。

據了解，大多數盜竊發生在夜間，尤其是晚10時到早4時的時段，竊賊通常會選擇在人流稀少、燈光昏暗的住宅區，事先勘察好區域，並尋找特定車型進行作案。

車子在被盜之後，竊賊可能將車輛放上網出售，或運到國外販售，如果是暢銷車款可以賣更快，大約能賺兩至三倍的價錢；另外還有些車可能會被送到非法汽車拆解廠(Chop Shop)進行拆解，將引擎、車門等零件出售。

蓋勒格說：「疫情過後很多車行零件稀缺，有時候賣零件比賣車賺的更多」；此外，還有一些車輛可能被用於其他犯罪活動，如搶劫或入室盜竊等。

蓋勒格建議，民眾停車時應選擇有充足照明、人流密集的地方，並考慮使用方向盤鎖或OBD端口鎖來增加車輛的安全性。此外，他還建議車主註冊車輛定位服務，如Honda Link或Air Tag，一旦車輛被盜，就能夠迅速定位。

民眾如遇車輛被盜，應立即報警並提供車牌、VIN號。不要自行前往追回被盜車輛，以免發生危險。目前，市警正在密切關注該趨勢，並採取措施打擊車輛盜竊犯罪。

紐約市汽車盜竊案正迅速增加，市警汽車犯罪部門提醒民眾小心。(美聯社)
紐約市汽車盜竊案正迅速增加，市警汽車犯罪部門提醒民眾小心。(美聯社)

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