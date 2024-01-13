紐約客談／地鐵脫軌頻發 還能不能坐？

紐約地鐵 一周內脫軌兩次，雖然幸好無人死亡，但這樣的脫軌頻率無疑讓人心生恐懼，紐約地鐵到底還能不能坐？

MTA 長期處於財政危機之中，疫情以來乘客減少、逃票日甚，讓財政危機雪上加霜，而且MTA又面臨翻修設施的壓力，因此極力呼籲民眾返回公共交通。而且，MTA也是堵車費 的重要推手，隨著堵車費即將實施，民眾恐怕也不得不重回公共交通。

然而，就這樣一周兩次脫軌的表現，恐怕會讓更多乘客對地鐵敬而遠之。而且，紐約地鐵的問題遠不止脫軌一個，一下雨就水漫金山、全程癱瘓，因為站台沒有安全門，頻有乘客遭推下站台被撞身亡。可以說，乘客每一刻都在提心吊膽。

換軌道、裝安全門，都需要錢，但錢從哪裡來？無論是聯邦、州府、市府撥款還是車票，大頭還是納稅人出。可是，票價漲了，款撥了，MTA翻新的速度卻差強人意。例如，F線東河隧道換軌道工程，去年9月開始，原定今年一季度完成，但該項目至今才完成一半。又如，疫情期間MTA曾經實施凌晨停運，用於病毒消殺，這本應該是進行翻新工程的大好機會，但除了L線隧道工程因此加速之外，並沒有其他翻新工程上馬。

除了MTA的拖沓，疫後大通膨造成的成本上升，也讓翻新成本水漲船高。再加上翻修的中間環節，例如要協調工會、地產商、周邊居民利益，還要耗時進行環境評估，導致工期一拖再拖，成本一再提高，效率一再降低，但這些成本卻又不得不承擔。於是，民眾也只能一忍再忍，這個爛攤子，恐怕選誰上來，都無法解決了。