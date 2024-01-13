紐約市周末防強風豪雨 發洪水警報

紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，表示周末將有強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電影響。(市長辦公室提供)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)12日發布天氣預警，表示周末紐約市將有強降雨和勁風，並伴隨雷暴閃電，影響最甚從12日晚10時至今(13)日結束，但整個周末也都有陣風及部分大雨，提醒低窪沿海居民留意。

根據國家氣象局(National Weather Service)，紐約市在預警期間，總降雨量在一吋至1.5吋，由於瞬間大雨，部分低窪地區恐有積水、洪水 出現，市府建議住在地下室、一樓的民眾，注意人身安全。

國家氣象局表示，勁風會伴隨大雨同步來襲，風速在50哩每小時，極大可能導致樹枝折斷、電線倒塌，及大規模停電。此次強風預計會持續整個周末，到14日(周日)依舊有每小時45哩的大風。

市緊急事務管理局通知，今(13)日上午7時至下午2時，皇后區 南部沿岸將發布洪水警報，預計有兩呎至2.5呎的中度洪水；同一時間，布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和史泰登島也將有洪水警報，預計有一呎至兩呎的輕微洪水。上午9時至下午3時，布朗士區和皇后區北部將發布輕微洪水預警，預計在1.5呎至兩呎。

由於緊急天氣災害，大都會運輸署(MTA)從12日晚9時至13日早6時，對全市所有橋梁實施卡車禁令；跨牙買加灣大橋(Cross Bay Bridge)、海洋大道大橋(Marine Parkway Bridge)上的人行道，也將在此期間關閉。

市緊急事務管理局強烈建議，所有市民採取行動應對極端天氣、維護自身安全。紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。