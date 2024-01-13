整治8大道衛生座談 華人商家要求加強取締非法擺攤

無證攤販將物品擺放在人行道上，導致路人寸步難行。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社12日舉行「整治8大道 衛生問題」座談會，約50多名商家和居民出席，面對市警及市清潔局的執法人員，不少華人 商家抱怨，當局不管無照攤販亂丟垃圾，卻「重點執法」每年要付上千元處理垃圾費的合法店家，還被冠上導致社區髒亂的污名，很不公平。

布碌崙美國紐約華人聯合會、市議員莊文怡12日舉行「整治8大道衛生問題」座談會。(記者顏潔恩／攝影)

當天座談會由美國紐約華人聯合會、市議員莊文怡主辦，邀請日落公園市警72分局、市清潔局工作人員針對當地環境清潔執法情況回應。

在8大道經營超市十多年的王姓業者表示，民眾將當地「髒亂差」的景象歸咎於商家，但他們合法開門做生意，支付申請費、上千元的垃圾處理費，常堆積在公眾垃圾桶邊上的丟棄物，大多都是無照攤販所為，「這個鍋，我們商家不背」。

他質疑，市府部門多針對商家執法，他的店曾在一個月內收到15張罰單，「明明按照規矩開店卻成為重點執法目標，執法人員有開過無牌的人嗎？」

根據紐約市法律規定，商店僅可在店外3呎內擺攤，王先生也提出該規定已經不合時宜；他說，8大道人口成長快速，過去社區沒有那麼擁擠，如今商家需在街道上擺賣產品才能提升競爭性，否則難以承擔每月1萬8000多元的租金；「既然要成為商業區，也是希望賣的東西和選擇多一點」，他希望能與政府討論找到平衡點，擴大店外可擺攤的空間，不要一味要求商家往裡收。

另名商家則反映，非法擺攤占據人行道，造成道路壅塞，進而出現很多小偷小摸的犯罪現象；有一次在現場逮捕到盜竊他人物品的竊賊，報警後警員到場寫了報告，後續便不了了之。

72分局代理局長莫迪(Douglas Moodie)強調，一旦與66分局聯合到8大道執法時都會按規章走，取締所有的違規問題，不可能做選擇性的執法，希望商家理解；就目前反饋，他表示，將優先解決非法擺攤問題，再來是針對商家店外擺攤的違規現象，當兩項任務都完成後，將加派警力到場巡邏，確保狀況得以繼續維持。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，8大道作為曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛之後的華社，當地商業區要繁榮崛起並不困難，但必須按照紀律和秩序實行，呼籲當地商家和居民繼續反饋意見，幫助他們制定更好的方案，將8大道打造成居民得以安身立業的社區。