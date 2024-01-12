市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

紐約市府11日舉行例行公共安全簡報會，向公眾科普新年需要提防的十種詐騙形式。(取自會議直播)

紐約市府11日舉行例行公共安全簡報會，主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)與市警、市消費者和工人保護局(DCWP)，提出目前常見的十種詐騙形式，呼籲民眾慎防。

DCWP對外事務部助理部長歐提斯(Carlos Ortiz)介紹，報稅季將至，目前最常見詐騙的手段是「假IRS 騙局」，歹徒在提前錄好的錄音中，假裝是國稅局(IRS)，通知被害人補稅，要求在手機輸入個人信息。第二種則是假扮金融機構，提出可以有退稅 預支貸款 (Tax refund anticipation loan)，進而盜取被害人的銀行信息。

「銀行卡盜刷器」(Card Skimmers)與「銀行提款機詐騙」(Bank/ATM Scam)手法雷同，歹徒在商場刷卡器或自動提款機上安裝竊取器，複製受害人卡片信息盜刷。「禮卡詐騙」(Gift Card Scams)則是歹徒提前抄寫商店販售的禮卡信息，在受害人購買並往裡面充錢後，歹徒用已有的號碼盜刷禮卡消費。

另外在亞裔社區常見的「「移民詐騙」(Immigration-Related Scams)，即不法分子佯裝專業機構，承諾代理受害人的簽證和美國身分申請，進而竊取個人資料、存款信息等。

「珠寶交換詐騙」(Jewelry Swap Scams)則是新型騙局，歹徒假裝急需用錢，變賣身邊珠寶首飾，騙取被害人配戴的真珠寶。「這類歹徒通常瞄準富有同情心、擁有存款財力的長者。」

還有「轉帳捐款詐騙」(Cell Phone Payment/Donation Scam)，歹徒偽裝成高中或大學生，向路人要求轉帳支持學生社團，由於索要金額小，受害者通常放鬆警惕，甚至將手機交給歹徒輸入轉帳信息，「有些時候歹徒會趁機多加幾個零，把五元變為5000元，等受害者發現時已為時已晚。」

第九種「複製鑰匙扣」(Key Fob Cloning)則是瞄準粗心民眾，比如把車鑰匙忘在車裡或是家門鑰匙掛在門口，歹徒趁機快速複製鑰匙，擇日將車子偷走或入室盜竊。