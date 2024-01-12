紐約客談／網購崛起 衝擊華人實體店

雖然新冠疫情 已經過去，但網上購物對實體店造成的壓力卻持續存在。以布碌崙 (布魯克林)為例，光是2023年，就有50家大型的零售連鎖店關門，是2020年疫情開始後數量最多的一年。和疫情前比，目前布碌崙的全國性商店少了10.9%，數量減少的大型連鎖店包括電信店、藥店和快餐店等。

疫情改變了紐約人的生活方式，現在紐約人的許多家居生活用品都通過網站購得，去實體店購物人愈來愈少。困擾連鎖店的另一個問題是盜竊，盜竊不僅影響商店的信心，也打擊客戶的忠誠度。從另一角度看，布碌崙一些人氣不夠旺的地區恐怕也是關店數量最多的。

說起連鎖店，紐約華人 最大的「連鎖店」恐怕就是一元店了，雖然店名各異，但從貨物種類和經營方式，等同「連鎖店」。過去華人一元店遍地開花，如今更貼切的叫法應該是「折扣店」。這些店隨著通貨膨脹，不斷調高價格，但這些折扣店還是面臨著很大的壓力。

作為一家一戶的小本生意，華人折扣店大多從美國當地進貨，成本比較高。而且，紐約一些大連鎖折扣店某些貨物的價格有時候會更有優勢，從而影響華人店的生意；更為嚴重的是，隨著TEMU進軍美國，華人小折扣店正在接受網上大型折扣店的猛烈衝擊，紐約的小商家不僅要面對價格的衝擊，還要面對資本的襲擊。與此同時，盜竊問題也始終困擾著華人折扣店。

中餐館向來是華人的特色店，但隨著網上外賣平台的湧現和發展，中餐館也在經受著不斷增長的考驗。面對所有這些威脅，華人的實體店做好充分準備了嗎？