法拉盛緬街公寓大火4人受傷 火勢未波及鄰居

紐法拉盛一座商住兩用大樓於11日中午發生火災，造成四人受傷，火災原因正進行調查。(張Jack提供)

紐約皇后區法拉盛 一座商住兩用大樓於11日上午發生火災，約有四人受傷，火災原因正進行調查。消防局提醒市民注意用火用電安全。

根據警方，11日上午11時53分，法拉盛緬街夾櫻桃大道(Cherry Ave.)處的一棟七層商住兩用大樓起火，起火公寓位於四樓，火勢不大，但是濃煙滾滾；幾輛消防車和救護人員迅速趕到現場救火，導致交通一度堵塞，火勢大約在12時12分左右得到控制。

從現場視頻來看，起火公寓的窗戶被打碎，消防人員在屋內大量灑水滅火，幸運的是，火勢未擴散至公寓其他住戶。

據悉，火災中共有四人受傷，傷者立即送往附近的醫院接受治療，目前生命跡象穩定；有居民質疑，火災可能是因為住戶在屋內抽菸引起，但警方和消防局表示，起火原因目前仍在調查中。

從現場視頻來看，起火公寓的窗戶被打碎，消防人員在屋內大量灑水滅火，幸運的是，火勢未擴散至其他鄰居。(Winnie提供)

起火地點周圍有不少商家，他們表示，火災對他們影響不大，在該大樓第一層經營快遞店的陳先生說，中午出去吃飯，回來時火勢已經得到控制；他說，這似乎是該樓第一次發生火災。

玫瑰烘焙坊的經營人員說，火很快就滅了，沒有影響他們做生意；在起火大樓對面的紐北車行工作人員Winnie說，火災讓不少同事感到驚訝，但很快火就滅了，對他們的客戶影響不大。