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紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚9日發表2024年州情咨文，在治安、住房、教育、醫療、交通、環保等多領域，共計推出204項倡議。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚9日發表2024年州情咨文，在治安、住房、教育、醫療、交通、環保等多領域，共計推出204項倡議。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日發表2024年州情咨文(State of the State)，將公共治安作為州府新年首要任務，在擴大精神疾病援助和心理治療範圍的基礎上，全面打擊零售盜竊、仇恨犯罪和家庭暴力；另外霍楚還在住房、教育、醫療、交通、環保等多領域，共計推出204項倡議，承諾將紐約州打造得更經濟、更宜居、更安全。

過去兩年紐約州在槍擊、謀殺案雖有減少，但整體犯罪率仍高，為此霍楚在州情咨文中，將零售盜竊、家庭暴力、仇恨犯罪、非法大麻等問題，作為主要治理重點。包括設立專門的州警「快閃搶劫」(Smash and Grab)小組，專注打擊零售盜竊案；為執法檢查部門撥款，追責家庭施暴者；起訴塗鴉、縱火等仇恨犯罪分子；賦予當地市府更大權力，以打擊非法大麻店等。

除了直接抓捕、起訴嫌犯，從根源遏止、預防心理健康疾病也是提升治安的關鍵。為此州府將開設200個新的精神病住院床位，嚴格管理心理健康治理和出院程序；建立心理健康協調小組，為執法部門提供危機干預培訓，培養更多法庭心理健康專家。此外，青少年心理疾病預防也是施政重點，州府計畫在全州所有公校開設心理健康診所，也在各社區組建青少年治療團隊，擴大可負擔心理諮商服務範圍；並推動新立法，追責對青少年身心帶來不良影響的社群媒體公司。

霍楚也宣布擴大低價醫保選項，令更多低收入群體能夠獲得基礎治療(Primary Care)，也可享受心理健康和成癮戒斷等服務。此外，放寬六歲以下兒童白卡(Medicaid)和聯邦兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program, 簡稱CHIP)申請資格，同時加強兒童保育服務，在全州各社區試點「家庭托兒網路」，減輕工作女性的育兒負擔。

為配合紐約市府解決住房問題，州府將允許紐約市通過加蓋可負擔住房的系列政策，鼓勵辦公樓變為平價屋，合法化地下室和地窖公寓。霍楚也答應亞當斯(Eric Adams)，在州府所屬土地上開發1萬5000個平價屋單位，用於接收住房券使用者和低收入群體。

教育方面，除了此前要求全州仿照紐約市採取「科學識字」計畫，以提升閱讀理解水平之外，州府還推出新規，允許紐約高中排名前10%的學生，自動錄取至紐約市立大學和紐約州立大學，並為符合條件的低收入大學生提供糧食券(SNAP)。

為配合紐約市府解決住房問題，州府此次推出新提案，允許紐約市通過加蓋可負擔住房政策...
為配合紐約市府解決住房問題，州府此次推出新提案，允許紐約市通過加蓋可負擔住房政策。(州長辦公室提供)

心理健康 低收入 霍楚

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