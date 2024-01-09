70哩強風、暴雨將至 紐約1900無證客緊急轉移

為避免暴風雪造成傷害，紐約市將 1900無證客從貝涅特機場移到附近高中。(本報資料照)

面對即將到來的風暴，市政府正將1900名無證客 從位於布碌崙(布魯克林)的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的帳篷營地轉移到附近的麥迪遜高中(James Madison High School)，以確保無證客安全度過風暴。

市府在一份聲明中說，因為風暴預計在9日晚間和10日上午達到最嚴重的程度，風速將超過每小時70哩，降雨量將為2-3吋，會帶來破壞性的陣風和洪水。貝涅特機場位於牙買加灣(Jamaica Bay)西岸，機場內的帳篷營地無遮無擋，完全暴露的惡劣天氣之下。紐約市 決定將1900名無證客從機場的人道主義應急和救援中心遷出，遷往附近的麥迪遜高中。市府表示，此次搬遷是出於謹慎而採取的一項積極措施，以確保在該營地工作生活的人員的安全。

這些無證客家庭已經開始臨時搬遷，並將繼續獲得必要的服務和支持，市長辦公室說，搬遷將一直持續下去，直至天氣狀況穩定下來，機場的設施再次適合居住為止。市府正在積極監測情況，並將在必要時發布最新消息。

貝涅特機場的帳篷營地有2000個床位，於去年11月開放，是與聯邦政府達成協議的結果。這個帳篷營地是200多個應急場所之一，其中包括18個大型救援中心。開放這些場所就是為了處理自2022年以來抵達紐約市的大約16.5萬名無證客。市長辦公室稱，這些無證客中大約有七萬人仍居住在五大區。與此同時，每周仍有2500-4000名無證客從美國南部邊境抵達。