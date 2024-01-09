我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)將繼續遊說州議會，讓公校控制權留在市府手中。（市教育局提供）
市長亞當斯(Eric Adams)將繼續遊說州議會，讓公校控制權留在市府手中。（市教育局提供）

由於大量無證客湧入，紐約市公校要達到縮小班級規模的目標變得愈發艱難，隨著州議會會期重啟，州議會可能再次考慮從市府手中收回紐約市公校的控制權；據報導，即將前往州府參加州長霍楚(Kathy Hochul)州情咨文發布會的市長亞當斯(Eric Adams)，將繼續遊說州議會，讓公校控制權留在市府手中。

州議會此前將紐約市對公校的控制權延期兩年，將於今年6月到期，但州議會因為對市府如何控制班級規模抱有疑慮。儘管州議會不大可能剝奪市府對公校的控制權，但延期時間仍然成疑；去年，霍楚曾提出將控制權延期四年。

目前，由於無證客相關開支飆升，市府正在大規模縮減預算，因此亞當斯必須說服州議會，在超過3萬無證客學生湧入公校系統的情況下，如何縮小班級規模。

州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)支持延續市府對公校的控制權，他表示，紐約市的教育政策不應因此每年或每兩年被打斷；儘管亞當斯此前削減了5億5000萬元的公校經費，他表示，仍然相信市府對公校的管理，許多資金被迫用於安置無證客，但其中也包括用於教育無證客兒童的資金。

不過，紐約州教師工會(NYSUT)表示反對由市府繼續掌握公校，工會在一份聲明中表示，「由一個人掌握全美最大的公校系統，這本身就是不合理的。」

州教育廳此前在全市五區舉行一系列公聽會，討論市府公校控制權的問題，並將在3月31日前向州府和州議會提交報告。市教育總監班克斯(David Banks)此前表示，在市府取得公校控制權之前，「一半公校生無法從高中畢業，各學區資源分配不平等，取得資源依靠的是人脈和捐款。」

除了討論公校控制權，預計亞當斯還將與州議會討論增加應對無證客危機的撥款、房屋建造稅務減免以及打擊非法大麻店等問題。

公校 無證客 亞當斯

上一則

親巴團體紐約封橋封隧道 交通一度堵塞 325人被捕

延伸閱讀

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口
逾7億元無證客照護支出 市府求償

逾7億元無證客照護支出 市府求償
亞當斯：看洛杉磯多糟糕 紐約市才沒這樣

亞當斯：看洛杉磯多糟糕 紐約市才沒這樣

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案