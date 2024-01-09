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霍楚州情咨文：斥資4億打造AI研發中心

記者和釗宇／紐約報導
霍楚計畫斥資超過4億元，集合公立和私立大學的研究資源，打造全州首個人工智慧研發平台。(州長辦公室提供)
霍楚計畫斥資超過4億元，集合公立和私立大學的研究資源，打造全州首個人工智慧研發平台。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)8日發布州情咨文第五部分政綱，計畫斥資超過4億元，集合公立和私立大學的研究資源，打造全州首個人工智慧研發平台。

根據霍楚的計畫，除了紐約州大系統外，哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學(Cornell University)、紐約大學(NYU)和倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)四所私立大學每家將貢獻2500萬元，打造這一名為「帝國AI」的平台；其他私人資金來源還包括億萬富翁塞昆達(Thomas Secunda)、西蒙斯基金會(Simons Foundation)和熨斗研究所(Flatiron Institute)。

總體來看，私營來源的資金將超過1億2500萬元，加上2億7500萬元的州府投資，總投資將達到超過4億元。

同時，該計畫還將在上州設立實體服務器中心，目前最有可能的選址是水牛城州大(University at Buffalo)；霍楚表示，中心將提供足夠的電腦算力來運行AI軟體，所有通過「帝國AI」平台遠程接入的研發者都可以使用。

霍楚表示，這項投資非常重要，將助推紐約州未來多年的經濟發展，幫助抹平高校和科技巨頭公司之間的AI研發差距；「自伊利運河開通以來，紐約州一直在技術和創新方面領先全美；這一平台極具變革性，不僅能帶來更多就業機會，也能讓紐約州成為AI行業的全球領導者。這不僅是贏得科技的未來，而且全州高校研究機構也將享受這一技術發展帶來的好處。」

此前，州府已要求州信息技術服務辦公室(Office of Information Technology Services)出台全州首個AI政策，規定了哪些州府部門可以評估和使用AI技術造福民眾，包括協助就業、提高福利發放效率、識別網路威脅等。

AI 紐約州 霍楚

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