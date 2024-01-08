華裔治安官 勇救車禍受害人 被歧視也仍要幫人

蘇俊安(右)在車禍現場幫助傷者。(蘇俊安提供)

紐約市 的新年第一天，就發生一起嚴重車禍，所幸一位路過的華人 治安官見義勇為，傷者才及時被救；這位名叫蘇俊安的治安官在華人社區以「蘇少」之稱享譽社區，在各類事務中積極幫助華人，他表示，即使華人被歧視 ，他還是會對他人施以援手。

這起車禍發生在1月1日下午5時左右，一輛行駛在皇后區范威克快速路(Van Wyck Expy，也稱Interstate 678)的紅色SUV在拐彎時失控，與另一車道的白色SUV相撞，現場頓時瀰漫濃重汽油味，眾人圍觀，卻無人相助。

正巧當天休假的市計程車暨禮車管理局(TLC)的华裔督察(Inspector)蘇俊安也在該道路行駛，他發現後急忙下車，先去查看紅色車輛中的白人傷者，「他的表情很痛苦，都快哭了，然後也很難出來，因為腳被壓變形」；蘇俊安將他抱出來以後，招呼恰好在附近的紐約市警「緊急勤務組」幫忙，隨後消防局和醫務人員也快速到場，「那傷者對我說，你來得太及時了」。

做完這一切後，蘇俊安換上了警服，開始指揮交通，讓大家有序避讓，「因為警服會反光，大家看得清楚一點」；能夠及時幫助傷者，蘇俊安感到慶幸，「雖然我們華人在疫情期間一直被歧視，但我想說，我們華人還是會積極幫助他人，不管你是什麼族裔」。

在TLC工作五年有餘的蘇俊安，之前當過輔警、也當過兵，在國土安全部工作過，而如今，他是紐約華人社區熟悉的治安官(包括獄警、TLC警察、公園局警察、清潔局警察等)，以樂於助人聞名，大家還稱呼他為「蘇少」；作為TLC第一個講福州話的治安官，蘇俊安常常在各類社交平台教大家如何處理罰單、銀行詐騙等內容，慢慢的，不少華人一碰到困難，就來向蘇俊安求助，「不只是罰單和詐騙，還有校園霸凌啊，海關等被扣留，都有人找我」。