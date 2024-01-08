紐約市迎降雪但雪荒仍持續 新一輪暴雨將襲

已經連續近700日沒下雪的紐約市6日終於見到降雪，但測得的降雪量非常有限，也未見積雪。圖為風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)

受到冬季風暴的影響，大紐約地區周末終於迎來像樣的降雪，但降雪量仍未超過1吋，長達693天的「雪荒」仍在持續。而在短暫的間隔過後，另一輪冬季風暴預計將於9日(周二)左右重新席捲紐約，帶來較大的降水，但很可能是雨而非雪。

州長霍楚 (Kathy Hochul)在7日表示，紐約州 雪量最大的是哈德遜河谷東岸以及西岸的卡茨基爾山區(Catskills)，其中阿爾斯特郡(Ulster)和奧蘭治郡(Orange)的總降水量超過14吋。此外，與之相臨的新澤西州蘇塞克斯郡(Sussex)的降水量也超過了12吋。在紐約州中南部的其他地區，降水量也普遍達到6至8吋，州府奧伯尼(Albany)附近降水量接近5吋，且雪還未停。在降雪量較大的內陸地區，積雪可能達到數吋。

不過，對紐約市 來說，本輪降雪並不「解渴」。氣象紀錄顯示，在降雪轉為降雨之前，中央公園監測到的降水量僅有0.2吋，紐約市內也基本未見積雪。霍楚表示，由於應對預案得當且及時，本輪降雪天氣沒有造成交通癱瘓。

紐約市在此之前已連續693天未測得超過1吋的有效降雪。在去年全年，紐約的總降雪量只有2.3吋，是有氣象紀錄以來降雪量最少的一年。專家表示，造成這種現象的主要原因是氣溫反常，冬季溫度過高。

根據氣象預報，另一場冬季風暴將於9日前後襲擊紐約，並可能帶來大雨和大風天氣。氣象專家介紹，由於這場風暴的氣流將從南方吹向紐約，因此其溫度較高，幾乎不可能帶來降雪。根據福斯(FOX)天氣預報，該輪將水天氣將會給紐約市帶來2至3吋的降水量，而哈德遜河谷以及新州部分地區將達到3至5吋。

其中，最強降雨將於9日夜間至10日清晨到來，而伴隨著降雨，還會有災害性的強風，其中部分沿海和風口地區的陣風風速可能達到每小時50至70哩，接近颶風的標準。霍楚警告，暴雨與融雪結合，很可能帶來洪水災害。居民須多加防範。