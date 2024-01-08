長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

根據最新的衛生報告，紐約長島 正在爆發百日咳疫情(pertussis，也叫作whooping cough)，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。與此同時，當地的新冠及流感 病例也在激增。

長島蘇福克郡(Suffolk County)衛生專員、醫學博士皮格(Gregson Pigott)近日指出，該郡的衛生部門正在追蹤不斷增加的百日咳病例，在已報告的108例病例中，絕大多數病患均為就讀當地學區學校的兒童及其父母。據了解，大多數病患都已接種疫苗 ，且只有輕微症狀，截至目前尚未有任何住院病例的報告。

皮格提醒，目前有許多呼吸道的疾病正在傳播，其中有一些是無法治療的，「我們希望父母們了解，如果在早期就診斷出百日咳，那麼可以通過抗生素來治療。對於還不足以接種疫苗的嬰兒來說，百日咳可能非常嚴重，這就是我們通知公眾及醫護人員百日咳正在傳播的原因。」

蘇福克郡的衛生官員也建議，任何被診斷出患有百日咳的病患，應該在完成五天的抗生素治療之前待在家中，避免前往工作或學校。而由於百日咳對幼兒和免疫系統虛弱的患者存在「潛在的嚴重危害」，若懷疑感染百日咳，需要尋求醫療協助。

與此同時， 根據聯邦疾病防治中心(CDC)，導致民眾尋求醫療服務的呼吸系統疾病，在美國大部分地區都處於「高水平或正在增加」，紐約市及長島的新冠及流感病例也在激增。

紐約州衛生署的最新數據顯示，長島的新冠住院病例從去年12月1日至1月2日幾乎翻了三倍，從229例增至657例，紐約市的住院病例在同期也幾乎翻了三倍，從458例增至1314例。實驗室確診的流感病例報告也每周都在增加，截至去年12月23日當周，全州報告了逾2萬8000例病例，為12月2日當周的三倍還多。長島納蘇郡(Nassau County)以及蘇福克郡，截至目前在本季節分別報告了8324及8203例病例。

專家們表示，戴口罩仍是減少各種呼吸道病原體傳播的有效方法，接種流感、新冠、以及RSV疫苗也仍是預防嚴重疾病的最佳方法。