布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

紐約華人房東 再傳出遭遇租霸事件，布碌崙(布魯克林)一名七旬華嫗日前將家庭屋的二樓出租給一家華裔三口，不到一個月，各種問題開始浮現，房客不僅夜夜吵鬧還違反租約；經華嫗一家調查，發現房客疑似是租霸「專業戶」，在簽約時強調「華人不騙華人」，搬入後漸漸不交租，目前已知受害房東至少有六名。

71歲的何女士表示，大兒子是退休老兵，去年回到紐約市後買下他們現居在Gravesend的家庭屋，為減輕房貸負擔將二樓出租；由於兒子在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton)的軍事基地工作，平時很忙碌，出租房屋的事宜交由她全權負責。

未簽租約 物品直接送上門

在林姓華男一家入住以前，何女士僅跟對方有一次通話，原以為他是預約上門來看房，結果去年6月2日，林男直接雇搬家公司把他的東西載到何女士家門，當時他甚至未在場，首次面對這種情況的何女士不知道該怎麼辦，只能通過電話詢問兒子意見；兒子表示，在還未見到房客和簽約的前提下，不可能讓東西先搬進屋。

搬家公司的工人期間不停遊說何女士讓他們將東西搬進屋、以便早下班，若不想租給林男到時候再讓他搬走就好；三個小時後林男現身，一開始還不想簽租約，在何女士小兒子的堅持下，對方才出示駕照作為身分證明。

小兒子說，林男自稱有妻子和一名21歲的女兒，一家三口生活正常，絕沒有不良習慣，還說在加州有投資 生意，常往返兩地，而妻子在華爾街上班、也有正職；林男強調「華人不騙華人」，說服何家讓他入住，最終何女士心軟讓他搬進。

夜夜吵鬧 鄰居也投訴

在林男搬進後的一個多月內，何女士很快發現林家有諸多問題，常在半夜裡移動家具、開水洗澡、大聲講話等，他們一家和周遭鄰居都被吵到難以入眠，大兒子隔日還要上早班，生活作息受到嚴重影響，何家面對鄰居也十分難堪，不停道歉；小兒子抱怨，凌晨時分被吵醒後，經常傳簡訊叫林男一家消停，他們也當作沒聽見，「凌晨時分整座排屋只有他們(林家)樓上的燈是開著的，根本連覺都不睡。」

出於對製造噪音、電用過量大恐引發火災等的擔憂，何家一早便在租約中強調不可安置洗衣機，但林男在不久後將洗衣機搬上樓，甚至在半夜洗衣服；何家曾試圖報警或撥打311投訴，但警方難以執法。

何家沒有辦法，雇用一名律師處理，於7月底發函給林家30天的搬家通知，此後林家再也不交租，還堅決不搬走，目前何家雖告上房屋法庭，但一時之間難有結果。

林男有前科 疑為專業租霸

小兒子表示，他們聯繫上林家之前的華人房東，發現這是林家的慣用伎倆，利用紐約州法律偏袒租客的漏洞，不停四處賴租；在新冠疫情期間，林男向當時的房東說：「政府規定現在不用交錢」，前後拖欠了6萬元的房租。

在林男涉及的其他房屋糾紛案，他在出庭間還曾屢次以需要翻譯為由，故意拖延出庭程序，據何家所知，至少有六名房東遭到林男以類似手法騷擾欠租；不僅如此，何家還查到林男於2014年涉及一宗400萬元的龐氏騙局案，被控證券欺詐、洗黑錢等罪名，同時也發現他在Youtube上擁有一個鼓勵民眾投資加密貨幣的頻道，並給出金融投資建議等。