反對貝瑞吉建遊民所 華人聚集紀思庭辦公室前示威

反對者6日聚集到紀思庭辦公室前示威。(記者顏潔恩／攝影)

反對布碌崙(布魯克林)貝瑞吉4大道遊民 收容所建案的抗議仍持續，數十名華人 和外族裔民眾6日聚集在當地市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室外示威，批評其一早便獲知消息卻不及時告知社區，呼籲關心此事的居民發揮力量，向市府傳達撤銷建案的心聲。

6日在美國華人社團反暴聯盟總會的組織下，包括華裔的抗議者來到紀思庭位於3大道的辦公室前，手舉寫著「孩童安全優先」、「拒在學校附近建遊民所」等標牌，稱紀思庭為「背叛者」，支持出賣社區、導致當地治安下降的政策。

反對者手舉標牌抵制紀思庭。(記者顏潔恩／攝影)

有民眾認為，若要在4大道6530號的選址建任何設施，寧可建長者中心或老人公寓，給當地人帶來價值；反暴聯盟的發起人李子清回應道，該選址座落在交通繁忙的十字路口處，人來人往容易發生意外，在他看來什麼建設都不合適。

居住在貝瑞吉超過45年的Melissa則說道，為減輕遊民問題，市議會試圖通過禁止房東 和租房仲介查詢租客犯罪紀錄的提案；她將此與貝瑞吉遊民建案聯繫在一起，擔心當地湧進遊民之後，無法進行背景調查的房東沒有途徑過濾掉有前科的人，「這些人當中可能有強暴犯、戀童癖，同住在家裡或是同一層樓，人們要怎麼去預防？」

反對者6日聚集到紀思庭辦公室前示威。(記者顏潔恩／攝影)

反對者也不買帳紀思庭自稱對建案一開始不知情的說法，指出社區建設都需經民選官員簽字審閱，不可能毫無所聞，抗議者質疑，若民選官員拒絕反映社區的心聲，那選民也不需要選出這些官員作為社區代表。

除呼籲民眾連署簽名外，抗議者也建議居民各自與民選官員辦公室取得聯繫，表達對遊民收容所的反對意見。

針對抗議，紀思庭發表聲明表示，他認同該址不是建遊民所的好地點，更應興建為可負擔房屋；但據市府提議，該建案將收容無家可歸的退休軍人，並表示對於李子清讓這些為國捐軀的人「去死」的言論感到厭惡。