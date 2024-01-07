檢方疏漏 9大道按摩院搶劫強暴嫌犯無保釋放

9大道按摩院嫌犯伊茲丁因司法疏漏，不用交保，便可保釋免羈押。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)9大道按摩院日前發生入室搶劫案，華女 員工遭到強暴，兩名嫌犯落網後遭到控罪起訴，但由於出現司法疏漏，檢方未在期限內呈上正式起訴書，導致最先被逮捕的嫌犯伊茲丁(Mohammed Izzeddin)不用交保，便可保釋免羈押。

22歲的伊茲丁涉嫌於去年12月23日進入9大道交59街一處按摩院持刀搶劫，並強暴了一名49歲的華裔婦女；另名同夥為25歲阿爾維(Mohammed Alwi)，則在今年1月3日落網，他被控有強暴、搶劫、性虐待、非法監禁、強行觸摸、威脅、攻擊和騷擾等罪名。

消息指出，伊茲丁之所以會在去年12月28日凌晨3時被捕，是因他在家中吸食毒品過量，急救人員趕到現場後發現他遭到通緝，通報警方；伊茲丁被警員銬上手銬，送往醫院接受治療，之後被押到66分局接受盤問調查。

伊茲丁過堂時被控強暴、入室盜竊、搶劫、攻擊、出於性動機的重罪，原被法官設保2萬元、或15萬元的保險債券 (Insurance Bond)和部分擔保債券保釋金；但3日代表律師拉札羅(Lance Lazzaro)指出，紐約州刑事程序法規定，檢方需在被告關押六天之內呈上起訴書，但檢方卻沒有做到。

法官Christopher Robles同意這是檢方的疏漏，最終裁定伊茲丁在接受監管(supervised release)的條件下無保釋放，下次出庭日期是2月6日(周二)。

伊茲丁被釋放的消息不久後傳入8大道華社，令不少人感到憤怒，美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，不理解檢方怎麼會犯下這種失誤，讓有性動機犯罪傾向的嫌犯逍遙法外，社區安全倍受威脅；此外被告也可能找上案件受害者進行報復，本該保護人民的司法系統，卻又再令人失望。