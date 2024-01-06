紐約地鐵7號線新增華語廣播 乘客驚喜 MTA：臨時措施

地鐵7號線近日新增華文廣播，不少乘客感到驚喜。圖為7號線緬街地鐵站。(記者邢易霖／攝影)

紐約市作為移民 大城之一，擴展服務的語言多樣性成為重要施政方向；日前有民眾發現，許多華人搭乘的地鐵7號線，增加包括國語及粵語的華文廣播，感到相當驚喜，市議員則希望該做法拓至全市。

新年伊始，居住在皇后區長島市但於曼哈頓聯合廣場(Union Square)工作的韓倩惠發現，每日搭乘的7號線站內突然出現多個使用亞洲語言的信息廣播，其中至少包括國語和粵語，令她感到十分驚喜。儘管過去曾有多位民選官員呼籲增加公共交通的語言多樣性，但地鐵內華文廣播的出現次數極為有限。

走訪7號線地鐵站 ，發現廣播內容為告知乘客皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza Station)將從1月初起每周末關閉，並包含額外線路的選擇指引。此變化同樣引來宋丹的注意，來自中國丹東的她回憶說，本周已多次在法拉盛緬街站(Flushing-Main Station)聽到韓文廣播，並錄像和朋友在聊天群組討論，每人都感到「特別新鮮」。

儘管如此，該多語言廣播內容將僅限於地鐵站的暫時關閉通知，並不會拓展至日常站點及車次的播報中，為臨時措施。7號線法庭廣場-23街站(Court Square–23rd Street Station)內的一位工作人員表示，該廣播於本周開始播放，但預計本月29日(周一)站內設施升級工程完成後，便會停止。

在中文社交媒體上，此變化引發大量討論，有多人用「親切」、「一秒回國」或「有被服務到」形容感受。曾於2022年在市議會提出決議案，呼籲大都會運輸署(MTA )使用市內最常見四種語言進行廣播的市議員黃敏儀表示，樂於見到MTA臨時增加中文播報，並希望其是「全市地鐵和公車實現多語言播報的第一步」。

根據紐約大學魯丁運輸研究中心(NYU Rudin Center for Transportation)報告，MTA對英語能力有限(LEP)居民的服務不足，因大多標誌和公告僅以英語提供，容易導致移民迷路甚至對收入造成負面影響。報告建議，MTA廣播應涵蓋更多語言，且新冠疫情期間邀請名人錄製公告，證明「標準之外」作法可行。

研究也顯示，英語能力有限者占全市人口25％，即180萬人，其中法拉盛的比率將近70%。黃敏儀也在市議會指出，地鐵是紐約人不可或缺的交通工具，應該針對非英語母語者拓展服務，體現「移民城市」的福祉及承諾。她強調，增加語言不是「激進概念」，許多亞洲城市已在實踐。

MTA發言人表示，本次語言調整與工程有關，且語種包括西語、範圍囊括N線。雖未透露更多細節，但其指華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站已有國語公告，並會根據不同社區的情況做出服務變更。