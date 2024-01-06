曼哈頓華埠傳仇恨騷擾 亞裔男被嗆恐怖分子、不明物噴臉

亞裔男子在華埠遭一名陌生男子(見圖)騷擾，仇恨犯罪組介入調查。(市警提供)

日前一名亞裔 男子，在曼哈頓華埠 遭人以種族為由騷擾，不僅被指為「恐怖分子」，還被不明物體噴臉部，目前攻擊者已遭到警方通緝，而市警仇恨犯罪 小組也介入調查。

根據市警，去年11月7日上午9時左右，一名39歲的男子在華埠茂比利街(Mulberry St)62號前，遭到一名陌生男子接近並稱他為「恐怖分子」，還用「一種未知物質」噴向其臉部，然後步行逃離現場，向擺也街(Bayard St.)方向逃離。

據了解，事發地為華埠中心地帶一處公共停車場，受害男子受到輕傷，拒絕到醫院治療。據警方表示，受害者並非華人，料為印度裔，在事發時遭到了大量基於種族的「貶損話語」(Derogatory Statement)。警方表示，市警仇恨犯罪小組已在對此事進行調查。

市警表示，嫌犯被描述為膚色較淺的男性，左手有五角星紋身，年齡約在25至35歲之間、體重大約140至160磅，最後被發現時穿著深色連帽衫和紅色帽子。數據顯示，2023年共有45起仇亞犯罪，與2022年的89起相比減少近50%，並在所有仇恨犯罪類別內排名第三。

市警知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源將會保密。