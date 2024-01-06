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紐約客談／有中文就好？更要普及且流暢

紐約客談

近日華人常搭的地鐵7號線由於地鐵站內的服務變動，大都會運輸署(MTA)特別增加了華文廣播，讓乘客感到驚喜且驚訝，紐約為全美華裔定居比率第二的州，僅次於加州，數百萬人仰賴出行的地鐵多了國語、粵語廣播，就讓民眾如此開心，這樣的反應，體現出華裔民眾在各方面都遭到冷落的現象。

根據市長移民事務辦公室，在過去十年間，紐約市的亞裔人口成長居所有族裔首位，增加了33.6%；在外國出生的新移民中，來自中國的人數居第二多，華裔人口愈來愈多的事實，已經不容小覷。

在華人增加的情況下，紐約市在2022年的選舉年間，選出多位華人民選官員，創下歷史，華人參政議政的情況也愈來愈多見，在政策的推行，也更能貼近移民社區的生活，除了提高聲音，也大大提升了華人的能見度。

的確近年看到不少針對華人社區的好政策，但是對於民眾生活息息相關的地鐵服務，僅是增加了華文廣播，就讓乘客欣喜、倍感親切，也不禁讓人想：華裔社區的要求是否太卑微？

面對廣大的華裔人口，在公部門的公告中，漸漸出現中文，期待縮減政府與華人社區的資訊不平等，不過很常時候我們看到的中文公告，寫的是中文沒錯，但語意卻不通順，甚至讓人「有看沒有懂」，明顯就是為了「寫中文」而「寫中文」，隨便將英文內容丟到翻譯軟體，交差了事。

在更多民代的爭取下，華人社區只能往更好的方向發展，相信未來「有中文」已經無法滿足華裔，中文的普及且流暢，才能夠為紐約市廣大的華裔人口，帶來更符合趨勢與事實的服務。

華人 華裔 地鐵站

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