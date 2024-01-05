紐約市10個月首場降雪 可望6日報到

紐約市在6、7日料將迎來10個月內首場降雪。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 受到暖冬影響，無雪天數創紀錄，不過這項紀錄可能在周末被打破；根據州府及氣象部門4日預測，6日(周六)晚至7日(周日)預計將為紐約市帶來10個月以來的首場降雪，根據州府，這場「龐大的暴雪」正向東朝紐約移動，東北地區可能出現數吋積雪，市區則可能是雨雪交加，提醒民眾做好準備。

紐約市鬧「雪荒」，距離上次錄得一吋積雪，已有690天，不過國家氣象局(National Weather Service)預測，紐約市以北地區從6日晚可能會出現三至八吋積雪，紐約市區則將有雨雪交加的「冬季混合天氣」出現。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，各部門正密切關注天氣變化，並已指示不同機構調動緊急應對資源，應對可能會出現的「濕重雪」，以及潛在的停電、道路受阻等風險。據了解，州交通部將有3692名督導和操作人員待命，並準備好超過1600輛大型犁式除雪車和近150輛中型犁式除雪車。

市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)也在4日針對6、7日發布天氣警報，表示6日傍晚小雪和寒冷的天氣將開始出現，晚間雨繼續與雪融合，可能出現道路濕滑對出行造成影響，但並不會有路面結冰狀況，7日上午降水量逐漸減少，但零星降雪可能會持續整個下午或傍晚。