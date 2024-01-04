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紐約市教師工會和史島區長發起訴訟 試圖中止堵車費計畫

記者胡聲橋／紐約即時報導
市教師工會和史島區長發起訴訟，以中止堵車費計畫。(本報檔案照)
市教師工會和史島區長發起訴訟，以中止堵車費計畫。(本報檔案照)

紐約市最大的教師工會——教師聯合工會(UFT)攜手史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)發起訴訟，試圖阻止大都會運輸署(MTA)頗具爭議的曼哈頓堵車費計畫。這也是幾個月來，對堵車費提起的第四宗訴訟。

堵車費計畫將向使用曼哈頓第60街以南街道的司機收取每天15元的費用。家住史島的教師聯合工會負責人穆格魯(Mike Mulgrew)與史島區長佛塞拉4日在史島舉行集會，宣布了這一訴訟。MTA目前有一份環境評估報告並已獲聯邦交通部認可，這份歷時兩年形成，長達4800多頁的報告認為，雖然某些地區汙染可能會增加，但收取堵車費將減少整個地區的汙染和交通流量。起訴方認為該報告不正確不全面，對這份報告提出了質疑。

起訴方認為，目前的計畫不會消除空氣和噪音汙染，而只是將其轉移到周邊地區，尤其是史島、布朗士區、曼哈頓上城和新澤西州北部，給紐約市造成更大的環境不公。因此，如果沒有一份詳盡的環境影響報告，這項計畫就不能實施。任何這些訴訟都會大大延緩堵車費計畫的實施，並有可能扼殺該計畫。

穆格魯說，「對史島居民而言，這意味著增加交通流量，空氣質量惡化，每年還要從他們的口袋裡掏出數千萬元，我們為什麼要支持這樣的計畫呢？」

官員們曾希望在5月份實施該計畫。根據該計畫，使用哈德遜河隧道和東河隧道的司機將從15元的通行費中獲得5元的折扣。他們預計，收費區道路上行駛的汽車和卡車數量將減少多達17%。MTA還提議為史島和布朗士區提供1.3億元清潔資金，以抵消新增卡車交通量帶來的危害，但卻並未對新澤西州做出類似承諾。

市交通局官員預計，堵車費每年將籌集10億元。這筆錢將用於一項150億元的債券計畫，以支持MTA的地鐵、通勤鐵路和公車系統的重大升級。MTA表示，這些訴訟正在拖延其出售債券的能力。

堵車費 MTA 新澤西州

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