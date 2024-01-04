紐新橋隧通行費再漲 進城恐逾27元

紐新港航局橋隧過路費將從周日起漲價，未來若疊加堵車費，通過隧道跨哈德遜河進入紐約的車輛可能需要一次性繳納超過27元。圖為林肯隧道新澤西方向出入口。(美聯社)

紐新港航局(Port Authority)近日宣布，從1月7日(周日)開始，使用港航局所屬橋梁和隧道從新澤西 方向進入紐約的過橋費將會再次漲價0.63元。而如果計畫於今年開啟的曼哈頓堵車費 徵收能夠順利實施，到今年晚些時候，從新澤西過隧道前往曼哈頓的車輛將被一次性課以超過27元的費用。

港航局所屬的跨州交通設施包括直接進入曼哈頓堵車費付費區的林肯隧道(Lincoln Tunnel)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)、過境車輛最常使用的喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，以及三座連接史泰登島和新州南部大陸的橋梁。

根據漲價計畫，所有費用等級均會在現行基礎上增加0.63元。使用E-ZPass的用戶平峰費用從12.75元增加到13.38元，高峰費用從14.75元增加到15.38元。港航局所規定的「高峰時段」為工作日上午6時至10時以及下午4時至8時，休息日上午11時至晚間9時。而沒有E-ZPass的用戶則需在此前的原價17元基礎上增加到17.63元。港航局所有橋隧均為單向收費，從西向東、即從新澤西進入紐約市需要收費，反向則不收費。

港航局的上次漲價僅在一年之前，2023年年初，橋隧價格比之前普漲了1元。港航局表示，根據規定，過路費與通膨水平掛鉤。由於近年來美國通膨嚴重，從2022年9月至2023年9月間，美國消費者價格指數(CPI)增長了3.7%，因此本次過路費漲幅同樣設為3.7%。

這次漲價發生在曼哈頓堵車費計畫即將開始前。雖然該計畫遭遇了來自周邊州縣和社區的強烈反對，但由於聯邦已開綠燈且州府大力支持，預計最終很難阻擋，最早今年春季即可開始實施。目前根據MTA的方案，小型車輛每次進入付費區需支付15元，而經過港航局兩座隧道進城的車輛將可享受5元的優惠。這意味著，未來一輛車從新澤西經隧道進入紐約市，最多將被一次性收取27.63元，如果是大型車輛，則費用更加高昂。

根據港航局的計畫，從今年3月起，進出甘迺迪機場和紐瓦克機場的輕軌票價也會上漲0.25元，單程票總價達到8.5元。不過，聯絡紐新兩州的PATH地下鐵系統的票價將維持2.75元不變。