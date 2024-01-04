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紐約治安仍不如疫前 盜車案激增2倍

記者劉梓祁／紐約報導
亞當斯(中)表示，全市總體犯罪率去年雖然繼續下降，但仍未下降至新冠疫情前水平，而且車輛盜竊及入店行竊案仍有大幅增加。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯(中)表示，全市總體犯罪率去年雖然繼續下降，但仍未下降至新冠疫情前水平，而且車輛盜竊及入店行竊案仍有大幅增加。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)3日在曼哈頓下城市警總局召開2023年犯罪統計簡報會；數據顯示，總體犯罪率雖然繼續下降，但仍未下降至新冠疫情前水平，而且車輛盜竊及入店行竊案仍有大幅增加。

根據統計，紐約市2023年總體總體犯罪率較2022年相比下降0.3%，其中七大重罪類別中有五項減少。亞當斯說，去年謀殺案件減少12%、槍擊事件減少25%，為1995年以來全市錄得最大幅 下降，其中五行政區內槍案數均有下降。

儘管亞當斯將紐約市稱為「最安全的大城市」，但市內治安仍未恢復至疫前水平，與2019年相比，總體犯罪率仍增加逾31%，其中盜車案尤為猖獗。數據顯示，去年全市共有1萬5802輛車被盜，和2019年相比增幅高達191%，彼時被盜車輛數為5438輛，有近2000人被捕，為20年來的最高水平。與2022年相比，盜車案亦錄得所有主要犯罪類別中的最大增幅，盜竊車輛數量較往年同期的1萬3741輛增加了15%。

此外，襲擊重罪亦較2022年增加6.3%，其中襲警案件較2021年增加41%，共超過300起。市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，當前襲警案件處理過程「被簡化」，已無法提供「有效保護」。

李佩特里還認為，犯罪率仍然遠高於2019年的部分原因，與保釋法改革有關。亞當斯亦再度指責提出「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，稱其「不坐地鐵」卻推動了限制警察的法案，要求警員須報告所有街頭攔檢。亞當斯還說，民主黨進步派欲「劫持」全市，導致市民「對權威的期望被侵蝕」。

市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，去年全年共逮捕超過5萬名犯罪分子，為24年來最高紀錄。警方還指，2023年共發生2萬5000宗店鋪竊盜竊案件，基於前年的上升基礎再度增加3000宗。

市警局長卡班(左)與亞當斯(右)舉行記者會。(記者劉梓祁／攝影)
市警局長卡班(左)與亞當斯(右)舉行記者會。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯與卡班等人公布2023年犯罪數據。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯與卡班等人公布2023年犯罪數據。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯展示「美國另一城市」照片。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯展示「美國另一城市」照片。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯 紐約市 地鐵

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