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紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關

記者范航瑜／紐約報導
皇后區阿斯托利亞(Astoria)附近在2日清晨錄得芮氏規模1.7地震，羅斯福島(Roosevelt Island)當日清晨也發生爆炸，圖為羅斯福島上出動的緊急事故相關車輛。(記者和釗宇 / 攝影)
皇后區阿斯托利亞(Astoria)附近在2日清晨錄得芮氏規模1.7地震，羅斯福島(Roosevelt Island)當日清晨也發生爆炸，圖為羅斯福島上出動的緊急事故相關車輛。(記者和釗宇 / 攝影)

皇后區阿斯托利亞(Astoria)附近在2日清晨錄得芮氏規模1.7地震，羅斯福島(Roosevelt Island)當日清晨也發生爆炸，接連爆發多聲巨響，並伴隨建築輕微晃動，大批消防人力趕到現場，目前尚未發現火災和任何傷亡事件，具體原因還正在調查中。

美國地質調查局(USGS)的報告稱，2日清晨5時45分，皇后區阿斯托利亞附近錄得芮氏規模1.7地震，早上6時左右，市消防局接到居民的報警電話，表示他們聽見從羅斯福島傳出爆炸聲，但官方尚未確認該地震是否是導致爆炸的原因。

曼哈頓和皇后區的居民都表示，聽到了類似爆炸聲的聲音，聲音來自羅斯福島纜車以南的主街(Main Street)，約60名消防和醫療人員隨即展開了大規模的消防工作。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)辦公室表示，正在了解情況，亞當斯說，自己並未感受到地震。

市消防局人員表示，事故已在當日早晨7時10分得到控制，但無法確定巨響的具體原因，現場未發現任何異常，在確保現場安全後，已轉交聯合愛迪生電力公司(Con Edison)現場調查。市警察局(NYPD)報告稱沒有發現火災。

儘管羅斯福島在爆炸後並未停電，但連結羅斯福島和曼哈頓的纜車在當日曾遭停運。市府也在社交平台X上發布消息稱，羅斯福島出現道路封閉和公共交通中斷，請居民繞行。

大紐約地區地震罕見，但並非從未發生過。上一次錄得的地震發生在2023年5月，芮氏規模2.2，影響了紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)部分地區以及新州。

地震 皇后區 亞當斯

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