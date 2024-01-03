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紐約州長推胰島素免費 帶薪病假福利增

記者許君達／紐約報導
霍楚在紐約市召開記者會，公布州情咨文第一部分有關消費者保護和可負擔生活方面的內容。(記者許君達／攝影)
霍楚在紐約市召開記者會，公布州情咨文第一部分有關消費者保護和可負擔生活方面的內容。(記者許君達／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)2日在紐約市召開記者會，公布了2024年度州情咨文的第一部分內容，該部分名為「消費者保護與可負擔性議程」(Consumer Protection & Affordability Agenda)。根據計畫，紐約州將在2024年推動相關議程，擴充消費者保護法、提升帶薪病假福利，並提出相關立法以強制取消醫療保險中對於胰島素的共付額度。

在消費者保護方面，霍楚主要提出了兩方面的改進措施。她指出，紐約州是全美僅有的八個無法保護消費者免受不公平商業行為侵害的州之一，現行的消費者保護法自1980年通過，距今已超過40年，很多方面已無法適應當今的商業環境，因此州府將提出消費者保護法的修正案，新法旨在賦予州檢察長更大的權限，以便對侵害消費者權益的行為更加有效地追責和索賠。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)介紹，紐約州的現行州法可以保護消費者免受欺詐性的商業行為的侵害，但對於新湧現出的各種濫用商業或金融手段推行不公平服務政策的行為則規定相對滯後，令檢察官在取證和起訴時面臨較大困難。州長推動的新立法提案可以解決這個問題。此外，霍楚還將提出另一項立法建議，加強對於「先買後付」等按揭類金融服務的管理。

另一方面，紐約州現行的帶薪病假與傷殘假福利標準訂立於1989年，每周可享受的福利上限為170元。霍楚宣布，將在2024年推動傷殘法修正案，計畫在未來五年將福利標準逐步提高，並與全州平均工資水平掛鉤，五年過渡期結束後，紐約州勞動者每周的帶薪病假福利上限，將達到全州平均周薪的67%。

在醫療問題上，霍楚提出了旨在完全取消胰島素保險共付額(co-pay)的立法提案。她介紹，立法如能順利通過，僅在2025年一年間，就能為紐約人省下1400萬元的救命藥費用。

此外，霍楚即將推出的立法提案還包括更新並擴張醫院財政援助法，以確保醫療機構不會向低收入患者追討債務。該提案將嚴加限制醫療機構起訴收入水平低於聯邦貧困線400%(四口之家年收入低於12萬元)的患者。

霍楚表示，超過70萬紐約人正在面臨醫療債務追討，這會導致他們陷入貧困螺旋，未來不僅難以再獲得必要的醫療護理服務，甚至連食物、房租等基本開支都會面臨困難。

紐約州長霍楚宣布2024年度州情咨文的第一部分內容，包括推動取消胰島素保險共付額...
紐約州長霍楚宣布2024年度州情咨文的第一部分內容，包括推動取消胰島素保險共付額、擴大帶薪病假福利等。(記者許君達／攝影)

霍楚 紐約州 福利

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