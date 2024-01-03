紐約客談／「過失致死提案」牽一髮動全身

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前再次否決了過失致死提案(Wrongful Death Act)，此舉立即贏得了亞裔社區醫生群體的肯定。任何法律的修改都是牽一髮而動全身的事情，過失致死提案雖然本意良善，但卻從根本上修改了紐約州170餘年歷史的過失致死法律體制，這樣的急轉彎，很可能導致意外且嚴重的法律後果。

據現行法律，受害者的家庭，只能就與失去的工資和收入有關的損害提起訴訟。新提案將精神損失賠償納入過失致死的賠償範圍之內，同時延長過失致死案件求償的有效期限。

正如霍楚擔憂的那樣，這一提案很可能使保險 公司面臨更大的風險，進而導致保險費增加。儘管提案的出發點是為了保護受害者家屬，但在執行上很可能讓受害者家屬最終為難，高昂的保險費用，將間接增加他們的生活負擔。紐約州目前並未對醫療事故賠償設置上限，而若此案通過，將在已經巨大的責任保險成本上再添一筆，而沉重的後果最終都會落到普通民眾身上。

紐約州擁有全國範圍內最為嚴格的過失致死法規之一，整套法律自1847年首次制定以來，基本未修改過。這樣穩定的法律，在美國乃至全世界都是很少見的，而其中必有它穩定的道理。雖然我們理解為受害者家屬追求正義的努力，但這應該在不損害整體社會和法律體系穩定的前提下進行。過失致死提案應該是經過法學界、保險業和受害者家屬深入對話的結果，而不能僅僅基於一時的情感或某一方的聲音。

雖然提案被否決，但這不代表我們不能尋求合理的法律修訂。霍楚的兩次否決，實際上都在為更完善更合理的過失致死法鋪路，我們也有理由期待未來會有更令人滿意的結果出現。