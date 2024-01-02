親巴團體封堵甘迺迪機場 至少26人被捕

1月1日，親巴勒斯坦抗議組織在紐約甘迺迪機場(JFK)舉行示威活動，封堵機場入口道路。(路透)

親巴勒斯坦 抗議組織1月1日在紐約甘迺迪機場(JFK)舉行示威活動，機場入口道路一度封堵，共有至少26人被捕，紐約市 警局也在當日提醒乘客需提前計畫前往機場。

紐約市警局在當日發布警告稱，抗議活動影響了布碌崙(布魯克林)貝爾特公園大道(Belt Parkway)至洛克威公園大道 (Rockway Parkway)附近、近卡納西公園(Canarsie Park)的交通，可能導致交通延誤。同時，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)當日也在社交平台X上提醒乘客準備預留出額外時間，現場可能會有警察檢查等環節。

紐約新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人伯恩斯(Steve Burns)表示，截至目前，已經有26人被捕。該機構還派遣了兩輛巴士，為可能受到影響的旅客提供接駁服務，以確保他們能夠安全到達機場。

自10月7日以哈戰爭爆發以來，美國各地城市幾乎每天都發生抗議活動。在紐約，抗議活動不斷升級，為紐約市一些最著名的活動均帶來了不同程度的擾亂，其中包括梅西百貨 感恩節遊行，和洛克菲勒中心一年一度的聖誕樹點亮儀式。上周正值假日旅行高峰，親巴勒斯坦抗議者亦短暫封鎖了甘迺迪機場的入口道路，導致不少旅客只能繞路步行進入機場。