60街以南收堵車費 醫護人員不滿

將對進入曼哈頓 60街以南車輛收取堵車費 (Congestion Pricing)的計畫，已在日前獲得大都會運輸署(MTA)批准，最快從今年春季起對進入繁忙街道的私家車收費15元；為此，有多個社區及群體提出反對意見，其中包括含有護理和提供緊急醫療的急救人員。

代表急救醫療技術員和護理員的「Local 2507」公會表示，堵車費將強制其成員為駕車前往曼哈頓繳費，從而導致其服務市民的本質受到影響，並最終導致市內部分繁忙社區的緊急求助響應時間增加，和招聘急救醫療人員更加困難。

公會主席巴爾茲萊(Oren Barzilay)強調，曼哈頓60街以南有三個市消防局(FDNY)緊急服務站和超過400名救護車工作人員，但由於紐約市及周邊地區的低薪資和高住房成本，許多急救醫療服務人員從賓州、新州、長島 和紐約北郊等地區通勤上班，而非選擇便利程度有限的交通工具。

與此同時，代表急救醫療服務工作者的工會，是少數幾個尚未與市長亞當斯(Eric Adams)達成新勞工合同的工會之一。統計亦顯示，緊急醫療技術人員和護理人員是市內收入最低的制服服務成員之一。目前，緊急醫療技術人員的平均年薪為首年3萬9386元至五年後5萬9534元，而醫護人員的起始薪資為5萬3891元，五年後最高可達7萬5872元。

巴爾茲萊表示，堵車費將導致醫護人員不得不每年支付約4000元的額外費用，以滿足繼續駕車通勤的需求。他強調，對業內人士而言堵車費可視作一種「侮辱」，為挽救市民生命的「城市救星」徒增成本。

他還指，醫護人員本應被付薪上班，如今或將變為付費上班，或將間接導致招聘出現困難。據了解，三個市消防局緊急醫療服務救護站位於表維醫院(Bellevue Hospital)、雀兒喜(Chelsea)和下東城，為最繁忙站點之一，覆蓋時代廣場商業區和下城金融區。

同在收費區內，於聯合廣場(Union Square)一家長者專科診所工作的護士韓倩惠亦認為，如今將薪資再減去紐約生活和房屋支出後，能夠自我支配的數額並不充裕，加之通脹之下的總體經濟不振，若再續繳堵車費上班，可能會迫使她重新考慮居住地點或甚至職業選擇。