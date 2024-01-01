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時報廣場跨年夜人潮水洩不通 華生朝聖「降球」儀式

記者許君達、范航瑜／紐約報導
時報廣場跨年夜，管制區內警方嚴密布控。(記者許君達／攝影)
時報廣場跨年夜，管制區內警方嚴密布控。(記者許君達／攝影)

曼哈頓時報廣場的跨年活動每年能夠吸引近百萬人參與。不過，要想領略令人難忘的「降球」儀式，到訪者也需要具備足夠的體力與耐力；不少民眾從上午就抵達會場開始卡位，只希望能在午夜之際，能親眼見證落球儀式(ball drops)、體驗一生一次的跨年狂歡。

李欣穎是一名來自台灣的留學生，在佛羅里達州讀書，他大約11點抵達時報廣場，當時前方已經有一些管制措施。遊客們被畫分不同的區域，警察會按照區域允許人進入，「剛進去的時候，人都擠擁在外面，沒有什麼位置可以坐」李欣穎表示，直到下午2時30分左右他才進入廣場。

這次來紐約感受跨年的氛圍是李欣穎多年的夢想，他表示，十年前他就開始渴望來到這個城市跨年，想要體會「世界數一數二的大城市跨年是怎樣的氣氛」，而這次終於有機會實現。

另一方面，今年跨年由於安保的需要，活動的所有入口都設有極為嚴格的安檢措施，而紐約警方的管理方式內緊外鬆，使12月31日當晚的管制區外圍一度聚積大量人流，且缺乏引導措施，大量初來乍到的遊客迷茫不知所措。

跨年活動於31日晚6時左右開始，入場安檢口分別位於第六大道和第八大道交49、52和56街處。當日6時左右，位於第八大道上的所有入口外圍均被擠滿，根本無法找到排隊的起點。站在外圍的人看不到進入入口的通道，紛紛向內擁擠，而被擠在中心的人又紛紛向外移動。而在道路中央，大量的人群則奔跑著衝向其他入口，人流擠到道路中央，外圍執勤的警察則用各種方式將人群向人行道一側疏導。

在人群中，並沒有警察或其他工作人員負責為不得其門而入的遊客提供引導。三名從法拉盛趕來的華人遊客表示，他們出了地鐵就一直在跟著人流移動，但根本找不到入口，「今天都不知道能不能進得去。」

至晚間7時左右，警方完成了入口外的排隊引導設施，現場秩序方才稍有恢復。

來自台灣的張女士外派駐美工作多年，她表示，明年即將外派期滿回國，因此今年專門趕來紐約體驗一下時報廣場的跨年狂歡。她從下午就開始到達入場口排隊，等待到甚至忘了時間，但排隊用了至少兩個小時，不過，「畢竟是一項難得的體驗，」所以即使排隊很辛苦也心甘情願了。

時報廣場舞台附近的觀眾正在等待落球儀式。(記者范航瑜／攝影)
時報廣場舞台附近的觀眾正在等待落球儀式。(記者范航瑜／攝影)
大量人群聚集在管制區外等待進場，現場一度秩序較亂。(記者許君達／攝影)
大量人群聚集在管制區外等待進場，現場一度秩序較亂。(記者許君達／攝影)
時報廣場舞台附近的觀眾正在等待落球儀式。（記者張心 / 攝影）
時報廣場舞台附近的觀眾正在等待落球儀式。（記者張心 / 攝影）
即時排隊入場辛苦，但很多遊客的興致依舊高昂。(記者許君達／攝影)
即時排隊入場辛苦，但很多遊客的興致依舊高昂。(記者許君達／攝影)

時報廣場 地鐵 法拉盛

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