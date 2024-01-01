跨年夜文藝演出 展現巴蜀味、白酒文化

今年的文藝演出以「和美五糧慶新年」為主題，為現場和電視機前的億萬觀眾呈獻了一場具有「巴蜀風、中國味、國際範」、融合中國現代與傳統藝術的舞蹈和音樂表演盛宴。(記者范航瑜／攝影)

全球矚目的時報廣場 新年倒計時暨水晶球降落慶典今年迎來120周年，由美中友好協會與倒計時委員會聯合主辦的開場中國文藝表演也迎來了第12屆活動。今年的文藝演出以「和美五糧慶新年」為主題，為現場和電視機前的億萬觀眾呈獻了一場具有「巴蜀風、中國味、國際範」、融合中國現代與傳統藝術的舞蹈和音樂表演盛宴。

熱情奔放的「和美五糧迎賓舞」、具有濃厚巴蜀文化特色的「川味舞蹈俏花旦」不時引起觀眾陣陣掌聲，此次文藝表演也是首次由來自中國的民族品牌「五糧液」贊助，其傳統釀造技藝被認定爲中國國家級非物質文化遺産。

在開幕慶典主舞台上，中國駐紐約總領事館代總領事錢進表示，中國傳統文化源遠流長，白酒文化是其中的重要部分。他希望能夠有更多像五糧液這樣的中國品牌來到美國，促進美中商貿和文化交流，也希望未來有更多這樣的慶典活動增進美中人民之間的友誼。

五糧液集團特別代表陳翀說，五糧液很榮幸能參與這一全球矚目的盛事，用一抹中國紅、一杯五糧香，將優秀的白酒所蘊含的優秀中華傳統文化向全球展示，與世界共鳴。

市長亞當斯 (Eric Adams)、國會議員孟昭文(Grace Meng)、市議員馬泰(Christopher Marte)等人特為活動發來賀信。紐約市 市長在賀信中表示：「在『世界十字路口』，以四川辛辣美食與被視為好運與和諧象徵的中國白酒「五糧液」為特色拉開活動的序幕，共慶盛典。」