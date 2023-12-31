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高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

記者張心／紐約報導
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)最新統計數據，2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，深受高犯罪率、高稅收和高房價等多種因素影響；當局預計，如果這種趨勢持續到2030年，紐約州到時將失去三個國會眾議員席位。

人口普查局本周發布統計地圖，展示各州人口數量在2022年7月至2023年7月之間的變化。紐約州以深橙色在地圖中脫穎而出，代表人口下降率達到0.5%，為全美最高。

人口普查局本周發布統計地圖，展示各州人口數量在2022年7月至2023年7月之間...
人口普查局本周發布統計地圖，展示各州人口數量在2022年7月至2023年7月之間的變化，紐約州以深橙色在地圖中脫穎而出，代表人口下降率達到0.5%，為全美最高。(人口普查局提供)

即使在同一時期，有大約7萬4000名無證移民湧入並留在紐約，加上有4萬1000名新生兒與境內居民加入紐約，也依舊未能抵消一年內，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。

南部人口增長87%

這些搬離紐約的居民多搬往美國南部，包括德州和佛羅里達州等，也有部分移居加州，因而帶動了當地人口的迅速增長。根據人口普查局統計，就在紐約人數大量下降的同期，南部地區人口實現了87%的增長。其中尤以德州最多，新迎來47萬3000名居民；佛羅里達州緊隨其後，總人數增加了36萬5000名。

在高盛(Goldman Sachs)從事商業分析工作的高璐就是其中一員，她在去年底搬往德州，並已經在奧斯汀附近置業。「我認為紐約州相較南部沒有居住優勢，除了環境不宜居之外，曾經人文政治的優勢也不再明顯。」

高璐表示，她和先生雖然都在銀行工作，但紐約的稅收政策使他們每月的薪水在交完稅、保險和房租後就所剩無幾。除了經濟原因，人文層面對亞裔的不友善、政治的左傾和對犯罪的縱容，也讓他們覺得並非安穩的長久生活之地。

「因為疫情促使很多私企轉到線上辦公，商業分析的很多崗位都可以遠程完成，所以同行許多熟人都選擇到生活成本低、環境好的南部生活，或直接加入公司在當地的分部。」

疫情加速南遷腳步

人口普查局也在統計中指出這一趨勢，即疫情成了美國人口從東北部向南部遷徙的「推手」，紐約州更是在2020年4月至2022年7年間，減少了約5%的人口；除此之外，逃離紐約的人除了去南部，也搬到了比鄰的新澤西州，使該州人口增加了3萬人。

紐約州 人口普查 德州

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