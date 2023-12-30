紐約客談／邁向新年 希望下還得有信心

2023年即將過去，對於新的一年即將到來，民眾紛紛許下各種願望，大至世界和平、風調雨順，小至幸福健康、闔家平安。

時報廣場，在每年都會舉辦「清霾日」(Good Riddance Day)，讓民眾將過去一年的不愉快寫下，並透過碎紙機銷毀、撕破的方式向過去告別，另外還有「許願牆」(Wishing Wall)，讓民眾寫下新年新希望，並在跨年夜活動重頭戲的撒彩紙，讓民眾親筆寫下的願望隨著倒數聲落下，別具有意義。

對於在紐約的華人 ，疫情 後最希望的，大概無非是治安改善、生意回溫了。疫情間由於仇亞犯罪興起，包括紐約在內的全美華人，無一不生活在恐懼之中，每天提心吊膽，擔心成為仇亞犯罪的下一個受害者；疫情逐漸結束後，又遭受一波生意清淡、無人上門的經濟重創。

如今將邁入2024年，市府各部門也公布在過去一年的政績、成長，其中在犯罪率、地鐵 乘載數字等都有顯著的進步，日前市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)就提供數據，證明在地鐵系統內犯罪率降低的同時，乘客量也出現了後疫情時期的最高峰。

疫情過去至今，都還經常可聽到商家抱怨，治安不好、民眾不敢出門，過去紐約「不夜城」的情況不再，商家也都早早就關門，各個華人社區，晚上的街道只能用「漆黑、冷清」形容，如今將揮別2023年、迎向2024年，除了抱有希望，更重要的還要有信心。

「希望」可以是正面的，但也可能只是畫大餅，有信心才能有所作為，如此從個人、商家、企業開始，相信紐約將會更好，並且投入改善，才能夠真正使2024年，成為更好的一年。