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無視亞當斯規範 6輛巴士載無證客抵紐約

記者劉梓祁／紐約報導
無視於亞當斯頒布的行政令，近日持續有載有無證客的巴士抵達紐約。(路透)
無視於亞當斯頒布的行政令，近日持續有載有無證客的巴士抵達紐約。(路透)

紐約市過去一年多來已接收超過10萬名無證客，導致市府財政壓力驟增；市長亞當斯(Eric Adams)日前頒布行政令對載運無證客進入紐約的巴士公司設置規範，但依然有六輛巴士無視命令、順利抵達紐約，而官員也未採取執法行動。

根據亞當斯27日頒布的行政令，載送無證客進入城市的巴士車輛需在抵達前32小時通知市府，並僅允許在每周一至周五上午8時30分至中午12時入城，落客地點只能設在曼哈頓中城，違者或被政府提起刑事訴訟。然而，新命令簽署不到48小時後，仍有巴士抵達。

據報導，儘管新規定在亞當斯宣布後的隔天28日就已經生效，但六輛載有數百名尋求庇護無證客的巴士仍在28日夜間抵達紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)，且站內官員並未採取執法行動。新規指出，違反新命令將被視為B級輕罪，可能面臨罰款、訴訟，甚至車輛扣押。

市長辦公室表示，警方將「監視特定時間之外的落客區，並收集證據以對涉事公司進行處罰」。當局指，在27日夜間亦有四輛巴士未經通知抵達。亞當斯說，該行政令旨在令移民在特定時間和指定地點抵達，以免過度消耗市府資源和人力，並防止製造混亂。

統計指，目前市內已接收16萬1000移民，預計將在三年內產生120億元財政支出。亞當斯表示，不希望相關車輛「想來就來」，其對於保證移民安全並無幫助。

亞當斯 無證客 移民

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