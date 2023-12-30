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紐約「維修權」法生效 估人均可年省300元

記者張心／紐約報導
「維修權」法案近日在紐約州生效，民眾從今日起到全州任何電子維修店鋪，都可以獲得跟官方店一樣的配件。(記者張心／攝影)
「維修權」法案近日在紐約州生效，民眾從今日起到全州任何電子維修店鋪，都可以獲得跟官方店一樣的配件。(記者張心／攝影)

方便維修更換電子產品零部件的「維修權」(right-to-repair)法案，近日在紐約州生效，作為全美第一個保障消費者獲得官方配件的立法，民眾從今日起到全州任何電子維修店鋪，都可以獲得跟官方店一樣的配件，預計人均每年將節省300元。

由州眾議員法伊(Patricia Fahy)提出的「維修權」法案，2022年12月經州長霍楚(Kathy Hochul)簽字通過，當時規定於今年12月生效，給予電子製造商一年的時間來準備適應新要求。根據新法，例如蘋果(Apple)等電子製造商，需要給紐約州的獨立維修業者和個別顧客，提供和官方店一樣的零件、維修工具及維修文件，使消費者不需要特別去製造商處或特定的授權店。

新法適用於消費者日常主要的電子產品，包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦、無人機和電視等。消費者報告項目總監貝爾(Chuck Bell)分析，這將帶來更低的維修成本和更好的質量，消費者不必使用比官方更低劣品質或兼容性不佳的第三方配件。

「平均每戶家庭每年在數字電子產品上花費約1700元，而新法能夠幫助他們每年節省300元，全州總計會節省24億元。」貝爾指出，「多年來，維修店一直在努力將所有這些元素拼湊在一起，但大型製造商一直在限制工具和零件的使用權限。」

紐約市的電子維修店鋪已經發現近期更容易獲得官方電子配件。位於曼哈頓蘇活區的紐約電腦維修站(New York Computer Help)經理金仲尼(Johnny Kim)表示，他近期明顯感受到了新法即將生效的影響，因為官方製造商送來的配件量更多、價格也更低了。

蘋果公司在上月表示，支持全美保障「維修權」法案，樂意未來提供修理iPhone和蘋果電腦的零件、維修工具及維修文件，給全美的獨立維修業者和個別顧客，擺脫蘋果多年來被消費者詬病的維修困難或維修費太高問題。

紐約州 眾議員 紐約市

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