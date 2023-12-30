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鼓勵在高收入區建平價房 紐約市府祭稅收優惠

記者范航瑜／紐約報導
市府最新的「混合收入市場倡議」計畫，將為那些富裕的中高收入社區帶去更多可負擔住宅。圖為曼哈頓的中城東(Midtown East)社區。(記者范航瑜／攝影)
市府最新的「混合收入市場倡議」計畫，將為那些富裕的中高收入社區帶去更多可負擔住宅。圖為曼哈頓的中城東(Midtown East)社區。(記者范航瑜／攝影)

在一般觀念中，可負擔住宅通常與陳舊、偏遠的社區相提並談，然而市府的一項最新計畫將改變這樣的現實；日前市長亞當斯(Eric Adams)宣布將啟動「混合收入市場倡議」(Mixed Income Market Initiative，簡稱MIMI)計畫，為那些平價住房較少的社區提供開發稅收優惠，預計在未來幾年，中高收入社區也將迎來更多的可負擔住宅。

該計畫由市府與市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)共同宣布，為部分社區增加更多可負擔住宅，並鼓勵開發商在該地區建設混合收入租賃房(mixed-income rental projects)項目。

該計畫通過市場租金公寓的收入，激勵同時包含平價和市場價單元的住宅項目。市長在聲明中表示：「混合收入市場倡議表明，市府拒絕接受紐約市的住房現狀。我們正在不懈努力加速住房建設，削減繁文縟節，讓紐約市民能夠居住在安全、高質和平價的住宅中。」

自2022年6月紐約州的421-a稅收減免計畫結束以來，新住宅的建設大幅減緩，新計畫要求租賃項目需包含70%的平價住房，其中至少15%的單元將供此前無家可歸的紐約市民居住，而10%的單元將對租客的收入有一定的限制。市府將優先考慮那些平價住房含量最高的項目，以及最有效地利用市府資金的項目。

市主計長蘭德(Brad Lander)說：「我們需要各個收入水平的更多住房，尤其是價格親民的可負擔住宅，並且我們要在收入較高的社區建成平價住房。」

「收入限制住房」將提供給收入在該地區收入中位數120%以下的租戶。換言之，紐約市一個四口之家如果年收入在17萬元以下就將符合資格。亞當斯政府承諾未來十年內增添50萬套住房，並在每個社區設定住房增長目標。明年2月，市府將向開發商徵求意見以部署該計畫。

紐約市 亞當斯 租金

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