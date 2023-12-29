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節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半

記者高雲兒／紐約報導
快遞店裡的待寄貨品不多，業者表示，這是近幾日郵寄的所有快遞。(記者高雲兒／攝影)
快遞店裡的待寄貨品不多，業者表示，這是近幾日郵寄的所有快遞。(記者高雲兒／攝影)

華人社區一向以年末郵寄禮物返鄉為慣例，然而疫情影響下，這一傳統似乎出現了顯著的變化。自從疫情爆發以來，多個華人快遞店業者紛紛表示，今年節後快遞人數驟減，與溫暖的天氣對比，生意顯得冷冷清清，與往年相比減少了至少一半。

聖誕後的一天下午，位於皇后區法拉盛38大道的華運快遞公司生意冷清；老闆指著角落裡的不到100個的快遞盒，表示這是近幾日郵寄的所有快遞，「比以前少了一半，不只是今年少，去年也差不多」。

羅斯福大道的順安快遞老闆也表示，自家店的情況也差不多，「我今天已經出去轉了好幾圈了，沒人來」，他表示往年從感恩節開始到年底，都是寄送禮物的高峰期，「現在已經過了高峰期，只會更加清淡」；不時有兩個華人客人光顧，他們要寄送的都是保健品，老闆表示，相對來說，保健品是最受歡迎的物品之一。

地王商場的芒果快遞裡有相對更多的客人，但工作人員說，今年的生意比去年更少，並表示少有新客人上門，「我們做的都是熟客生意」；要往國內寄多個快遞的張女士說，自己因為疫情，寄東西的次數減少，「這是疫情後我第一次寄東西，寄點巧克力和保健品，還有一些潤喉的喉糖，都是寄給90多歲的老人」。

她說自己在疫情期間少了一些親人，「因此想要在他們還在的時候，多表示一下」。

另一位陳先生表示，自己在上半年曾郵寄物品，但是最近只匯過一筆款，「現在國內經濟不景氣，匯款更實際一點」；他說，家中有多位親戚遭遇失業，普遍有經濟壓力，「錢少了，還有房貸車貸，更要省著花，所以解決錢的問題更要緊，禮物那些不是很重要」。

地王商場的芒果快遞工作人員說，今年的生意比去年更少，且少有新客人上門。(記者高雲...
地王商場的芒果快遞工作人員說，今年的生意比去年更少，且少有新客人上門。(記者高雲兒／攝影)

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