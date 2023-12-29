節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半

快遞店裡的待寄貨品不多，業者表示，這是近幾日郵寄的所有快遞。(記者高雲兒／攝影)

華人 社區一向以年末郵寄禮物返鄉為慣例，然而疫情 影響下，這一傳統似乎出現了顯著的變化。自從疫情爆發以來，多個華人快遞店業者紛紛表示，今年節後快遞人數驟減，與溫暖的天氣對比，生意顯得冷冷清清，與往年相比減少了至少一半。

聖誕後的一天下午，位於皇后區法拉盛 38大道的華運快遞公司生意冷清；老闆指著角落裡的不到100個的快遞盒，表示這是近幾日郵寄的所有快遞，「比以前少了一半，不只是今年少，去年也差不多」。

羅斯福大道的順安快遞老闆也表示，自家店的情況也差不多，「我今天已經出去轉了好幾圈了，沒人來」，他表示往年從感恩節開始到年底，都是寄送禮物的高峰期，「現在已經過了高峰期，只會更加清淡」；不時有兩個華人客人光顧，他們要寄送的都是保健品，老闆表示，相對來說，保健品是最受歡迎的物品之一。

地王商場的芒果快遞裡有相對更多的客人，但工作人員說，今年的生意比去年更少，並表示少有新客人上門，「我們做的都是熟客生意」；要往國內寄多個快遞的張女士說，自己因為疫情，寄東西的次數減少，「這是疫情後我第一次寄東西，寄點巧克力和保健品，還有一些潤喉的喉糖，都是寄給90多歲的老人」。

她說自己在疫情期間少了一些親人，「因此想要在他們還在的時候，多表示一下」。