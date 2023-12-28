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紐約客談／各族裔融洽相處從飲食開始

紐約客談

在剛過去的聖誕節，布碌崙(布魯克林)一家猶太人開的中餐館引起媒體的關注。雖然這家餐館全年只在聖誕節一天賣中餐，但據說這家餐館的老板還專門請中餐廚師教自己的廚師做中餐，正餐、湯和甜點一應俱全。

這家餐館的中餐菜單上有一道菜引人注目，模仿中餐烤鴨的吃法，用荷葉餅捲這家店的特色美食，蒙特利爾風格的烤肉(smoked meat)，荷葉餅捲的也不是大蔥和甜麵醬，而是捲心菜絲、黃瓜和洋蔥等各種蔬菜。這家猶太人顧客占80%的餐館，顯然是嘗試用中餐的吃法來享受烤肉。

紐約猶太人在聖誕節有到中餐館吃飯的習慣，這個習慣還要追溯到曼哈頓下城華人和猶太人混居的時代，中餐館為了招攬猶太顧客，也努力把中餐按猶太人喜歡的樣式和風格，按照猶太教規允許的方式呈現出來。或許，紐約華人和猶太人最初的互動，或許就開始於這種「吃的交流」。現在，又有猶太人餐館經營中餐，並且以中餐的樣式呈現自己的特色烤肉。

美國被稱為大熔爐，紐約市更是熔爐中的熔爐，來自世界各地的移民生活在同一片天空下。不過，即使在同一套法律體系之下，在相似的社會規範下，不同的文化背景和風俗習慣仍會導致誤解和相互排斥。各族裔做到表面的禮貌相待並不難，但真要做到相互理解、融洽相處並不是一件容易的事情。

傳統美食是中華文化的一大特色，而各族裔也都有自己引以為傲的美食，華人不僅要以自己的美食殷勤待客，廣交朋友，也要善於吸收各族裔飲食的精華，食物應該是各族裔深入溝通和理解的一把鑰匙。

猶太 聖誕節 華人

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