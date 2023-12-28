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曼哈頓中城東區管線爆炸 毒石棉外洩 市長籲戴口罩

記者許君達／紐約報導
曼哈頓中城東區蒸汽管道爆裂、有毒物質洩漏，導致大面積封路。(記者許君達／攝影)
曼哈頓中城東區蒸汽管道爆裂、有毒物質洩漏，導致大面積封路。(記者許君達／攝影)

曼哈頓中城東區，27日發生地下蒸汽管線爆炸事故，根據市緊急事務管理局，現場可能有劇毒物質石棉洩漏，將周邊道路封鎖；當日傍晚市長亞當斯(Eric Adams)更新，該起事故無造成人員傷亡，但建議在附近活動的市民佩戴口罩。

封路影響範圍從第一大道至公園大道，預計將持續至少數日。(記者許君達／攝影)
封路影響範圍從第一大道至公園大道，預計將持續至少數日。(記者許君達／攝影)

該起事故最初發生在27日凌晨2時，位於曼哈頓東52街交第二大道處，應急部門凌晨6時左右接獲管道爆炸報警。消防人員到場後，判定事故原因為地下蒸汽管線洩漏，進而管線破裂。消防部門還在現場的空氣中檢測到了石棉的存在，判斷可能是管道中的石棉被蒸氣帶出。此後，聯合愛迪生 (ConEdison)的工程人員關閉了事發管道，一個小時後，消防部門宣布洩漏被壓制住。

管道發生爆裂的地點周邊，街道和車輛被厚重的沙土覆蓋。(記者許君達／攝影)
管道發生爆裂的地點周邊，街道和車輛被厚重的沙土覆蓋。(記者許君達／攝影)

市消防局(FDNY)助理局長庫勞(Tom Currao)表示，未疏散附近居民，而建議他們就地避難，盡量待在室內，以降低對健康的損害。

當天警方封鎖了附近的多條街道，受影響的範圍東西向從第一大道至公園大道(Park Avenue)、南北向則從東50街至東54街。當天下午現場附近的大部分日常活動已恢復，警方雖然繼續維持多條封鎖線，但除核心爆炸點周邊外，更外圍的封鎖線已不禁止行人出入。

由於有毒的石棉可能洩露，現場處突人員身著高級別防護服。市長建議在附近活動的市民戴...
由於有毒的石棉可能洩露，現場處突人員身著高級別防護服。市長建議在附近活動的市民戴好口罩。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯與市緊急事務管理局局長以斯科(Zachary Iscol)，則在27日傍晚於事故現場附近召開記者會。亞當斯表示，應急部門正在持續監測附近的空氣質量，而附近的街道將繼續封閉，直至空氣徹底轉好。以斯科表示，當前的情況可能至少需要持續多日。現在事發現場的人們可以回家，但需要格外注意健康狀況。市府提示，市民可點擊網址https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynyc/查看最新的空氣質量監測結果。

由於臨近年末，曼哈頓中央商務區的人車數量有限，因此大規模封路並未造成嚴重的交通壅堵。

亞當斯 曼哈頓 檢測

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