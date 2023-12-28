今年紐約地鐵犯罪率下降 逮捕人數大增

市警捷運局長肯珀表示，地鐵犯罪率已有下降。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市警捷運 局長肯珀(Michael Kemper)27日，在布碌崙(布魯克林)北區指揮中心與華文媒體會面，並公布地鐵 系統的年度犯罪總結報告，強調與去年同期相比，今年迄今為止地鐵犯罪率下降了約2.3%，同一時期地鐵系統的逮捕則飆升了53%。

肯珀說，在「警察，攝像頭和關懷倡議」(Cops, Cameras, and Care Initiative)計畫的推動下，當局部署了1200名制服警察在地鐵系統中，包括月台、夾樓、入口處、車廂內，重點打擊違規、影響生活品質、以及犯罪的行為。

據統計，市警總局今年截至目前，在地鐵系統內逮捕了1萬3595人，比2022年同期多出了4711人，其中重罪逮捕增加18.7%、輕罪69.1%、因違規而被捕的案件則上漲65.4%，警員也共向乘客開出了多達17萬102張罰單，比去年同期增加49%；肯珀強調，就執法而言，這是紐約市捷運系統逮捕率有史以來最高，比新冠疫情 前期的2019年還提高了30%。

據肯珀的年度犯罪總結報告，發生於捷運系統內的各類型犯罪下降2.3%，除重罪攻擊外，強暴案、暴力搶劫、重竊罪等都呈下降趨勢，相比去年的十起謀殺案，今年一共發生了五起；紐約市作為全美擁有最大捷運系統的城市，目前犯罪率下降至每日六起，肯珀表示，這都是通過正確方向的投資、以及警員們為公眾安全所付出的辛勞而得來的。

重罪攻擊方面，當前562起案件相比去年的546起，小幅增加2.9%，其中有157起源自於對MTA員工、警員的攻擊，「我們的執法工作確實大幅激增，但又是從什麼時候起，人們認為攻擊員工或者警員是合理的呢？」

在犯罪率降低的同時，地鐵乘客量也出現了後疫情時期的最高峰，每日平均乘客量達400萬人；肯珀表示，許多人認為此數據還是未達到疫情前水平，但未考慮到現今一些情況的改變，例如居家辦公的工作模式興起、還有因各種原因不敢搭乘地鐵的人等。