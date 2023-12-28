時報廣場跨年 紐約市警：防親巴抗議者

時報廣場新年倒計時在即，市警高度戒備。(本報資料照片)

2023年即將結束，紐約市標誌性的時報廣場 (Times Square)跨年活動也將登場，吸引來自全球上萬人聚首，共同呼喊新年倒數、見證水晶球降落；然而，由於全球矚目的以色列與巴勒斯坦 激進主義團體哈瑪斯的交戰態勢仍在發展，市警(NYPD)表示，將全力防範親巴抗議者潛在威脅。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，已「確信」支持巴勒斯坦的抗議者會試圖干擾跨年夜的慶典活動；事實上，相關組織已分別在梅西感恩節大遊行和洛克菲勒中心的聖誕樹點燈儀式上，都有某種程度上的干擾，相信抗議者在跨年夜也會出現「某種形式的嘗試」。

市府表示，市警已做好相應部署準備，確保滋事者不會破壞活動進行。據了解，為防止任何形式的外界干擾，市警將部署數千名警察到活動區域，其中包括制服警員和便衣警員。同時，警方還將使用不同技術和策略來監控潛在威脅。

市警前副局長艾斯波席託(Richard Esposito)表示，將在今年被使用的最新科技包括機器人、無人機、機器狗等，且執法會力求在抗議活動和言論自由中取得平衡。另外，時報廣場聯盟(Times Square Alliance)也正在與警方、私人安保公司以及聯邦部門合作，以確保活動地點的安全。

聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，有意擾亂活動的個人及組織，將可能無法如願，且會面臨逮捕。警方指，時報廣場周邊路段將從新年前夜中午開始封鎖，任何進入該區域的人士都必須通過檢查點。

此前，市警為回應「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議活動引起的法律訴訟，禁止了警員在面對示威活動時採取圍困(kettling)、封鎖等武力措施。因此，亞當斯對警方處理親巴抗議者的能力表示擔憂，表示執法人員將在行動上比過往「更加謹慎」。市警表示，目前未有任何針對跨年活動的可信威脅。