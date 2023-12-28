我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

時報廣場跨年 紐約市警：防親巴抗議者

記者劉梓祁／紐約報導
時報廣場新年倒計時在即，市警高度戒備。(本報資料照片)
時報廣場新年倒計時在即，市警高度戒備。(本報資料照片)

2023年即將結束，紐約市標誌性的時報廣場(Times Square)跨年活動也將登場，吸引來自全球上萬人聚首，共同呼喊新年倒數、見證水晶球降落；然而，由於全球矚目的以色列與巴勒斯坦激進主義團體哈瑪斯的交戰態勢仍在發展，市警(NYPD)表示，將全力防範親巴抗議者潛在威脅。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，已「確信」支持巴勒斯坦的抗議者會試圖干擾跨年夜的慶典活動；事實上，相關組織已分別在梅西感恩節大遊行和洛克菲勒中心的聖誕樹點燈儀式上，都有某種程度上的干擾，相信抗議者在跨年夜也會出現「某種形式的嘗試」。

市府表示，市警已做好相應部署準備，確保滋事者不會破壞活動進行。據了解，為防止任何形式的外界干擾，市警將部署數千名警察到活動區域，其中包括制服警員和便衣警員。同時，警方還將使用不同技術和策略來監控潛在威脅。

市警前副局長艾斯波席託(Richard Esposito)表示，將在今年被使用的最新科技包括機器人、無人機、機器狗等，且執法會力求在抗議活動和言論自由中取得平衡。另外，時報廣場聯盟(Times Square Alliance)也正在與警方、私人安保公司以及聯邦部門合作，以確保活動地點的安全。

聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，有意擾亂活動的個人及組織，將可能無法如願，且會面臨逮捕。警方指，時報廣場周邊路段將從新年前夜中午開始封鎖，任何進入該區域的人士都必須通過檢查點。

此前，市警為回應「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議活動引起的法律訴訟，禁止了警員在面對示威活動時採取圍困(kettling)、封鎖等武力措施。因此，亞當斯對警方處理親巴抗議者的能力表示擔憂，表示執法人員將在行動上比過往「更加謹慎」。市警表示，目前未有任何針對跨年活動的可信威脅。

時報廣場 亞當斯 巴勒斯坦

上一則

防範地鐵逃票 MTA再徵求意見

下一則

今年紐約地鐵犯罪率下降 逮捕人數大增

延伸閱讀

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令
時報廣場跨年活動維安 無人機助陣

時報廣場跨年活動維安 無人機助陣
紐約市民卡申請數 較去年暴增近50%

紐約市民卡申請數 較去年暴增近50%
紐約市長亞當斯特助多達293人 總年薪逾2430萬 惹議

紐約市長亞當斯特助多達293人 總年薪逾2430萬 惹議

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡