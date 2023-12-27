殺豬盤誘買加密幣 班森賀華男被騙400萬元

有民眾企圖投資加密貨幣以賺取豐厚的利潤，結果被騙走大筆資金。(路透)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前再度傳出「殺豬盤」騙案，一名華裔男子輕信網友的花言巧言，企圖投資 加密貨幣賺取豐厚的利潤 ，結果被騙走高達400萬元的金額。

據警方紀錄，一名居住在班森賀的54歲華男 在親戚的幫助下報案，他8月在一名網友的建議下，通過網站WDCEX-PRO進行加密貨幣的投資與交易，並屢次保證能在短期內賺取豐厚的利潤；受害者表示，起初時他確實嚐到甜頭，投資後不久便賺取一些錢，也因此放下了戒心，當被指示電匯更多的錢轉進銀行帳戶時，他也未曾懷疑。

直到數個月後，華男有次欲登陸網站未果，試圖聯繫該名網友時才發現已被拉黑，此時才如夢如醒，發現一切是騙局。

警方指出，據受害者網站顯示的投資數額，他被騙走的款項多達414萬9152元，金額相當驚人；據悉，受害者並未親自到警局報案，而是由一名李姓的侄兒於本月12日到警局協助報警，將所有的證據交給警方。

市警62分局透露，這已是在轄區內發生的多起涉及高額款項的網路詐騙案；警方再次呼籲民眾提高警惕，不要將辛苦賺來的積蓄拱手讓人；警員此前在社區安全講座上強調，不要輕易相信他人的話，若感覺有人非常迫切地遊說，那麼大概率是不安好心，這樣更不可輕舉妄動。

警員表示，民眾若想進行投資，最好到正規的金融公司向專業人士諮詢，若是網路投資，則應確保相關的網站或平台完全合法且安全；62分局已派警探專門調查此案，但至今未有任何進展。