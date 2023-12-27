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時報廣場跨年活動維安 無人機助陣

記者范航瑜／紐約報導
紐約時報廣場跨年活動維安措施嚴密，一向有「銅牆鐵壁」之稱。(本報檔案照)
紐約時報廣場跨年活動維安措施嚴密，一向有「銅牆鐵壁」之稱。(本報檔案照)

紐約市的跨年活動向來是全球焦點，每年時報廣場(Times Square)數十萬人聚首，共同參與這一慶典。然而今年，由於以(色列)哈(瑪斯)衝突和反猶情緒的影響，慶典能否安全舉行，引發紐約不少市民的擔憂。市長亞當斯(Eric Adams)26日表示，今年時報廣場跨年活動的安保設施將進一步加強，紐約市警察局(NYPD)將優化人員配置，運用無人機等技術保障慶典的順利舉辦。

在26日舉行的例行記者會上，亞當斯說：「一直以來，跨年活動的安全保障一直是我們工作的首要事項，但由於今年抗議活動不斷，我們需要更加小心。」他提到，去年的跨年期間就發生了襲警事件。今年洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹點燈儀式期間也有不少人在周圍抗議。其中一些抗議者甚至舉著納粹標誌，試圖破壞聖誕樹。紐約市警方為此出動大量警力，成功完成了安保任務。

亞當斯還提到，無證客的不斷湧入給紐約市警帶來了極大的工作負擔。他說，僅在聖誕節前一周，就有4000名無證客湧入紐約市。他表示：「很多人只看到無證客數量的增加，卻沒有看到這種現象帶來的後果。」

亞當斯說，紐約市警正在調整工作模式，以更少的人力完成更多的工作。面對遊行等大型慶祝活動，紐約市警方將運用無人機等技術實時監測，同時將更多警力調派到犯罪率較高的區域，以防範潛在的威脅。

市長發言人萊維(Fabien Levy)總結了過去一年的工作，強調市府在犯罪率下降、就業率上升和處理無證客浪潮方面取得了一定進展。亞當斯表示，接下來一年充滿不確定性，但他將繼續以打擊犯罪為重點，並加大公共投資，建設更多可負擔住宅，致力於為紐約市民提供更宜居、更安全的生活環境。

欲親臨現場觀看時報廣場跨年活動的民眾，以下是屆時時報廣場周邊街道關閉的信息，這些街道將於31日(周日)凌晨4時左右關閉：曼哈頓第七大道的42街至48街路段，百老匯(Broadway)的43街至48街路段，第六至第八大道的43街至48街路段。第七大道南向一側與百老匯從38街至59街的路段將於周日上午11時左右關閉。還有部分路段僅對商用和大型車輛關閉，將於周日上午11時開始：第六大道以北，34街至59街；第八大道以北，34街至59街；第九大道以東，37街至59街；第五大道以西，35街至59街。

紐約市長亞當斯26日在例行記者會上承諾將加強安保措施，保障跨年活動安全順利舉行。...
紐約市長亞當斯26日在例行記者會上承諾將加強安保措施，保障跨年活動安全順利舉行。(市長辦公室供圖)

紐約市 亞當斯 時報廣場

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