聖派翠克大教堂擬1.64億售上空使用權 讓億萬富豪建摩天樓

紐約聖派翠克大教堂計畫出售其建築上方的空域使用權。圖為教堂前舉辦的聖派翠克節(St. Patrick's Day)大遊行場面。(美聯社)

位於曼哈頓 第五大道上歷史悠久的聖派翠克大教堂(St. Patrick’s Cathedral)計畫以1億6400萬元的價格出售其建築上方的空間使用權，使地產商未來能使用這個空間增建新的摩天大樓。

據彭博社(Bloomberg)報導，購買教堂上空的是由億萬富豪格里芬(Ken Griffin)和羅斯(Steve Roth)領導的沃納多房地產 信託公司(Vornado Realty Trust)；該公司擁有曼哈頓多處商業地產，包括正在大規模建設的紐約賓州車站(New York Penn Station)上方的商務樓群。

根據法庭文件，沃納多計畫購買的空間將在31萬5000平方呎(約2萬9000平方公尺)至52萬5000平方呎之間，具體數字尚未公布，但已商談好的交易價格為每平方呎312.5元，據此估算，總的交易價格可高達1億6400萬元。

根據地產管理相關法律，上空使用權(Air Rights)指土地擁有者對其地塊垂直上方的空間所擁有的權利。空中權利在實際的地產交易中可以獨立於地面土地所有權，意味著土地所有者可以在不出售地產的情況下將自己土地上方的空域使用權轉讓給他人，用於建設摩天大廈等大型單體建築。這種模式在地價寸土寸金且土地使用規範極嚴格的曼哈頓，對於雄心勃勃的開發商來說頗具現實意義。

根據規畫，沃納多公司將建設一棟門牌位於公園大道(Park Avenue)的新摩天大廈，占地面積170萬平方呎，高度可達1350呎，略低於台北101大樓。大樓計畫於2032年完工。其中，由格里芬創建的對衝基金巨頭Citadel公司將使用其中一半的空間。

格里芬在受訪時表示，他認為新冠疫情 之後在家辦公的潮流會損害企業文化並加速公司裁員，因此他不惜以斥巨資新建辦公大廈的方式，督促公司員工回到辦公室上班。除紐約外，他還計畫斥資10億元在邁阿密新建另一棟總部大廈。

聖派翠克大教堂證實有此交易協議，並表示希望將這筆資金用於教堂的建築維護。教堂管理方長期以來面臨資金壓力，今年上半年，教堂剛關閉了其所擁有的12所教會小學，剩下的四所學校也被合併成兩所。