紐約聖誕節挺以哈人群對峙 霍楚籲停止仇恨

以哈戰爭掀起的波瀾令紐約今年的聖誕節充滿火藥味。州長霍楚在聖誕致詞中強調仇恨不可取，呼籲各方釋出善意。(美聯社)

以哈戰爭掀起的波瀾在西方世界持續延燒，紐約更是兩派價值觀持有者相互對立的激烈戰場，即使到了本該祥和的聖誕節 ，火藥味依然濃烈。紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)25日發表聖誕賀詞時呼籲社會團結，停止相互仇恨。

在聖誕前夜，共有數千人前往曼哈頓歷史悠久的聖派翠克大教堂(St. Patrick’s Cathedral)參與午夜彌撒，樞機主教多蘭(Timothy Dolan)在講道時特別提到，包括以哈戰爭和烏俄戰爭在內的陰雲，讓這個聖誕節蒙上了陰影。而就在教堂內舉行彌撒時，支持巴勒斯坦人權的團體則在教堂外的第五大道上遊行抗議。

與此同時，挺巴人群也於聖誕前夜聚集在華盛頓廣場公園(Washington Square Park)，試圖與參加傳統聖誕頌歌活動的人群比拚聲量。挺巴組織「在我們有生之年」(Within Our Lifetime)在社群平台上發布活動消息時稱，「沒有慶祝，直到解放」。維吾爾律師及人權倡議人士熱伊汗阿薩特(Rayhan Asat)在社群平台上表示，人們在這裡歡慶，然而那些住在加薩地帶的巴勒斯坦人、被關在新疆集中營的維吾爾人，以及在伊朗和蘇丹等地受到嚴酷迫害的人們，卻沒有節日可過。在現場也有參與頌歌的人表示，雖然支持停火，但不能認同抗議者干擾人們正常節慶活動的行為。

紐約市 府表示，自今年10月7日以哈開戰以來，紐約市已發生約450場與此有關的示威活動，共有超過15萬人參與。不過迄今為止，紐約的街頭運動均屬和平示威，未導致惡劣的事端，只有不到1%的人被開傳票或罰單。負責公共安全的副市長莫利納(Louis Molina)表示，紐約是國際都市，世界上任何地方發生的事都可能影響到這裡。

不過，社會秩序的平等不代表人們心中的仇恨沒有滋生。霍楚在聖誕致詞時列舉了一些發生在紐約及周邊地區的仇恨事件，其中受害者既有猶太人也有穆斯林。霍楚說，仇恨和偏執行為增加，令人不安，「今年讓我們放棄陳詞濫調，呼籲和平。」她強調，所有主要宗教「都鼓勵我們在思想上和生活中以和平為中心」，我們與其被動期盼善意，不如從每個人自身開始，積極培養善意。