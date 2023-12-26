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成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

記者范航瑜／紐約報導
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

臨近新年，紐約市餐飲業正掀起一波倒閉潮。據美食媒體Eater NY統計，僅在12月8日至22日間，紐約市就有12家有規模的餐廳歇業，其中多數為比薩店和義大利餐廳，半數位於美食雲集的東村(East Village)。這些歇業的餐飲店也包括中餐廳和奶茶店，與華人社區密切相關。

位於曼哈頓東村聖馬克斯廣場(St. Marks Place)28號的功夫茶(Kung Fu Tea)已於12月歇業。功夫茶是一家在美國擁有400多家分店的珍珠奶茶連鎖店。目前，該商圈還剩下其他三家珍珠奶茶連鎖店：貢茶(Gong Cha)、幸福堂(Xing Fu Tang)和願茶(Moge Tea)。

眾多華人居住的長島市(Long Island City)是紐約市近年發展最快的地區之一。這裡不僅有各種亞洲美食，還有豐富的異國風味。然而，一家名為Top Quality的墨西哥餐廳已在谷歌地圖上宣告「永久關閉」。這家店開業於2020年，最近的評價還停留在一個月前。

曼哈頓華埠的客家仔(Hak Box)曾是紐約市少數提供客家美食的餐廳之一。坐落於東百老匯(East Broadway)88號，多年來，這是紐約市唯一一家能夠品嚐到客家美食的地方，以經濟實惠的米捲和餃子聞名。但客家仔在今年8月也倒閉。餐廳在其社交媒體帳號上表示：「由於開支增加和收入下降，生意無法維持。」餐廳老闆尹沃倫(Warren Wan，音譯)於2019年創立了這家小店。

這一波倒閉潮波及咖啡店、酒吧和高檔餐廳，對各種飲食場所都造成影響。從Eater NY的統計數據看，一些餐飲結束營業的原因，有的是因租約到期，房東收回店面；有的則是因為財務困境，例如餐飲成本上升、收入下降等。

位於曼哈頓華埠最核心位置的擺也街(Bayard St.)79號的老字號茶行「新之有機茗茶」今年7月底因店鋪易主而停業。位於皇后區法拉盛的金陵麵包店也在營業25年後於今年11月初關閉，原因是「租金上漲過快和競爭激烈」。

此外，有些餐飲店雖然關閉，但仍有其他分店在運營或計畫搬遷，例如剛關閉了東村分店的紐約本土咖啡店Blank Street Coffee，最近轉往華府和倫敦等市場擴展。

紐約市 曼哈頓 華埠

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