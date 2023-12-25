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紐約市幽靈槍5年增7倍 3D打印就可製造 今年已查獲389把

記者范航瑜／紐約報導
截至目前，紐約市警察局(NYPD)今年已查獲了389把無法追蹤溯源的「幽靈槍」，相比2019年的48把增長了七倍多。(取自紐約南區聯邦法院網站)
截至目前，紐約市警察局(NYPD)今年已查獲了389把無法追蹤溯源的「幽靈槍」，相比2019年的48把增長了七倍多。(取自紐約南區聯邦法院網站)

根據警方統計數據，截至目前，紐約市警察局(NYPD)今年已查獲了389把無法追蹤溯源的「幽靈槍」(Ghost Guns)，相比2019年的48把增長了七倍。

槍械管制倡議組織Brady的負責人科林斯(Mark Collins)表示：「這樣大量的幽靈槍支氾濫讓我們十分擔憂。它們是犯罪的完美武器。如果有人被禁止擁有槍枝又想要獲得一把槍，並且掩人耳目，那這些幽靈槍就是為這些人而生。」

警方和法庭紀錄顯示，一把幽靈槍可以使用3D打印機製造或通過郵寄零件逐步組裝，並且沒有序列號。2023年10月，史泰登島的一宗致命襲擊就與幽靈槍有關。57歲的居民賈爾達諾(Dominick Giordano)因糾紛向他41歲鄰居的背部開槍，警方在賈爾達諾的後院發現了一把有子彈的幽靈槍，型號為9mm Luger Polymer80，史泰登島地區檢察官辦公室對他提出了一系列指控，包括企圖謀殺、重罪攻擊和非法使用槍支。

史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)表示，幽靈槍給執法機構帶來了不小的困擾，支持紐約州和聯邦立法人員努力遏制這些致命武器的生產、銷售和使用。在追蹤史泰登島的幽靈槍、其零件和用於製造零件的3D打印機方面，地檢處已經取得了一些進展，但也需要更多的幫助，以更加有效地進行這項工作。

今年9月，警方在東哈林(East Harlem)一家日托中心查獲了兩把3D打印的幽靈槍，還有一把即將製作完成的突擊手槍、一台3D打印機、3D打印工具和塑料線。7月，三名華人男子在法拉盛駕車時因違規而被當地警方攔下，警方在其車內搜出一把上膛的幽靈槍後將三人逮捕，控以非法持武及違反交通信號罪。

據紐約州警察廳(NYSP)統計，截至目前，全州今年已查獲706把幽靈槍，而2019年僅有100把。紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)今年7月宣布通過的聯邦新法，禁止在網上傳播3D打印槍枝的圖紙，以遏制幽靈槍的氾濫。

史泰登島 紐約州 槍支

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