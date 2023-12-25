人口遷移、新冠疫情 戴克高地燈飾展可能式微

每年聖誕節前後，戴克高地的燈飾展都是紐約市的主要聖誕景點，不過現在也有居民擔憂，隨著人口遷移和新冠疫情的影響，戴克高地的聖誕燈飾展正面臨潛在威脅。(記者胡聲橋 / 攝影)

自21世紀10年代以來，每年聖誕節 前後，布碌崙(布魯克林)戴克高地的燈飾展都是紐約市的主要聖誕景點，每天吸引成千上萬的遊客前來參觀。不過，現在也有居民擔憂，隨著人口遷移和新冠疫情 的影響，戴克高地的聖誕燈飾展正面臨潛在威脅。

戴克高地聖誕燈飾展在過去十至15年漸入佳境，吸引越來越多遊客。據分析，一個重要的原因是社群媒體的普及讓越來越多人了解到這個去處，於是紛紛前來一睹為快。據說，燈飾展的旅遊車觀光開始於2006年，那時每個展覽季能吸引10萬人，現在已經增加到了40萬人以上。

不過，燈飾展也正面臨潛在威脅。長期生活在戴克高地的費希提(Patricia Fischetti-Brimigion)本來每年都花很多時間和精力布置自家的聖誕燈飾，但今年她沒有動手，因為他的丈夫和兄長這幾年先後離世，這讓她失去了繼續參加的心氣。實際上，不止費希提一家出現這種情形。戴克高地聖誕燈飾展肇始於20世紀80年代，現在大約40年過去了，最開始大力打理燈飾展的一批人大多已步入中老年，如果無人協助，他們在打理燈飾時都會有心有餘而力不足的感覺。

新冠疫情給燈飾展造成了不小的打擊，一些居民選擇搬離，或者乾脆賣房離開。聖誕燈飾展的核心創始人斯巴塔(Lucy Spata)家對面是波利佐托(Polizzotto)家的大宅子。每年聖誕，他家都會用高達20呎、會說話的聖誕老人和巨型玩具兵作燈飾。2021年，業主以230萬元的價格賣了這棟房屋，兄妹倆分別將一半燈飾拿到了長島 和新澤西。這棟房屋的新主人目前正在裝修房子，今年的燈飾是最基本的，顯然無暇恢復往日的「榮光」。

今年的聖誕燈飾中，一處富有中國文化特色的家庭燈飾格外引人注目，在他家奢華的燈飾中，出現了長城、熊貓、漢字等元素，而且還加上了3D視頻等高科技手段，令人耳目一新。

戴克高地聖誕燈飾展核心創始人斯巴塔當年為了懷念母親，開了風氣之先，現在她已經68歲，而且幾年前他的丈夫也過世了，但她打理燈飾的意願絲毫不減分毫，她還鼓勵後來者再接再厲，「我希望你們會裝飾房屋，因為你們知道這個街區是一個什麼街區」。